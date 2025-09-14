聽新聞
外交事務刊文：兩岸避戰 須有非正式溝通管道

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國防大學資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）以「台灣海峽最大的危險」為題在「外交事務」撰文。 圖／翻攝「外交事務」網站
美國國防大學資深研究員吳志遠（Joel Wuthnow）以「台灣海峽最大的危險」為題在「外交事務」撰文。 圖／翻攝「外交事務」網站

「外交事務」（Foreign Affairs）十二日刊文指出，台海很有可能因為意外或誤判而引發戰爭，呼籲兩岸必須維持非正式的溝通管道來避免危機發生；文章也呼籲美台必須增加對話，制定危機事件爆發時的策略。

美國國防大學國家戰略研究所資深研究員吳志遠以「台灣海峽最大的危險」為題在外交事務上撰文，指中國有可能評估風險選擇向台灣開戰，也可能因為台灣跨過政治紅線而開戰。

但吳志遠認為，台海最有可能發生戰爭的原因是意外和誤判導致情況失控。

文章內容指出，由於兩岸軍事部署非常接近，且兩岸各自的政治動態，讓雙方都很難在衝突發生時做出退讓，意外或誤判發生的風險高於世界其他地區，有可能從小型的衝突升級為大規模的戰爭。

文章指出，不同於其他台海可能開戰的原因，分別可以透過嚇阻策略或防止台灣追求法理獨立來加以避免，美中台很難消除意外開戰的風險。

文章呼籲兩岸應該持續保持非正式的溝通管道，而美台應該增加對話，討論如何在危機發生的時刻做決定，並保持美國戰略模糊的策略，對來自中國的潛在侵略增加應對的彈性和空間。

文章認為，中國方面也應該在軍事上有所克制，約束任何可能導致進一步衝突的激進策略。

陸委會主委邱垂正十二日在華府智庫傳統基金會發表談話，他說，兩岸有三個溝通的管道，雖然因為台灣不願接受中國大陸「一中原則」、「九二共識」的政治前提，讓官方交流中斷，但台灣還是透過既有的溝通聯繫機制，把有用的資訊傳給對岸，避免誤解、誤判；同時台灣認真執行兩岸過去達成的廿六項協議，並透過往來兩岸的學者、非政府組織、台商和新聞工作者來傳遞資訊。

台海 衝突 戰爭 美台 風險 邱垂正 吳志遠 一中原則 九二共識 台灣海峽

