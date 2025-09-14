黨公職座談聚焦民生 賴清德指示加強打詐

兼任民進黨主席的賴清德總統昨天赴新北與黨公職座談，與會綠委、議員轉述，座談多著重在民生經濟議題，對於假訊息闢謠也要加速，很多民意代表反映詐騙的事情，賴總統指示加強打詐力道，相關法案已經通過，政府會據此作為重要工作。

民進黨立委蘇巧慧表示，賴總統和黨秘書長徐國勇帶中央黨部團隊到地方和新北黨公職兩個多小時會談，討論面向很多，著重在民生經濟議題，希望未來不只高科技、中小企業面對關稅衝擊時能夠有優惠政策，對一般人民，從學生到長輩的優惠福利措施加強，也要有足夠宣傳。

蘇巧慧指出，對於假訊息闢謠也要加速，這些是地方反映給中央黨部、行政團隊，總統、秘書長說明現在行政團隊在做的政策細節、理由，也表示如果還做的不夠，大家繼續加強，團隊是一體、不分中央地方，大家一起努力。

新北市議員戴瑋珊表示，會中大部分是民生議題，提到比較多的是錯假訊息部分，民進黨負起責任，各政黨也有責任，要一起立法、修法，面對現在錯假訊息的狀況。

新北市議員卓冠廷指出，很多民意代表反映打擊詐騙的事情，賴總統特別指示加強打詐力道，相關修法也都已經通過，政府會據此作為重要工作。

昨天會中未談選舉，不過關於民進黨立院黨團幹部改組有新進度，黨內人士表示，柯建銘續任總召機會大，柯也說，預計這周其他黨團幹部可以明朗化，十九日立法院開議前，一定會產生。

柯建銘表示，新會期將推出的優先法案還早、行政院尚未提出，立院十九日開議前會出爐，屆時對外說明；至於民進黨團正副幹事長與正副書記長何時確定，柯建銘重申，「庖丁解牛、迎刃而解」。

黨內人士表示，柯建銘堅持繼續擔任總召，行政與立法部門互動、府院黨的決策機制也做強化與調整，對內溝通機制更為順暢，不再讓黨團有孤軍作戰的無力感。

