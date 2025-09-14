聽新聞
0:00 / 0:00

黨公職座談聚焦民生 賴清德指示加強打詐

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
兼民進黨主席的賴清德總統（右二）昨天到板橋深丘福德宮參拜並與黨公職座談。記者葉信菉／攝影
兼民進黨主席的賴清德總統（右二）昨天到板橋深丘福德宮參拜並與黨公職座談。記者葉信菉／攝影

兼任民進黨主席的賴清德總統昨天赴新北與黨公職座談，與會綠委、議員轉述，座談多著重在民生經濟議題，對於假訊息闢謠也要加速，很多民意代表反映詐騙的事情，賴總統指示加強打詐力道，相關法案已經通過，政府會據此作為重要工作。

民進黨立委蘇巧慧表示，賴總統和黨秘書長徐國勇帶中央黨部團隊到地方和新北黨公職兩個多小時會談，討論面向很多，著重在民生經濟議題，希望未來不只高科技、中小企業面對關稅衝擊時能夠有優惠政策，對一般人民，從學生到長輩的優惠福利措施加強，也要有足夠宣傳。

蘇巧慧指出，對於假訊息闢謠也要加速，這些是地方反映給中央黨部、行政團隊，總統、秘書長說明現在行政團隊在做的政策細節、理由，也表示如果還做的不夠，大家繼續加強，團隊是一體、不分中央地方，大家一起努力。

新北市議員戴瑋珊表示，會中大部分是民生議題，提到比較多的是錯假訊息部分，民進黨負起責任，各政黨也有責任，要一起立法、修法，面對現在錯假訊息的狀況。

新北市議員卓冠廷指出，很多民意代表反映打擊詐騙的事情，賴總統特別指示加強打詐力道，相關修法也都已經通過，政府會據此作為重要工作。

昨天會中未談選舉，不過關於民進黨立院黨團幹部改組有新進度，黨內人士表示，柯建銘續任總召機會大，柯也說，預計這周其他黨團幹部可以明朗化，十九日立法院開議前，一定會產生。

柯建銘表示，新會期將推出的優先法案還早、行政院尚未提出，立院十九日開議前會出爐，屆時對外說明；至於民進黨團正副幹事長與正副書記長何時確定，柯建銘重申，「庖丁解牛、迎刃而解」。

黨內人士表示，柯建銘堅持繼續擔任總召，行政與立法部門互動、府院黨的決策機制也做強化與調整，對內溝通機制更為順暢，不再讓黨團有孤軍作戰的無力感。

詐騙 民進黨 假訊息 蘇巧慧 徐國勇 賴清德

延伸閱讀

柯建銘：黨團幹部下周明朗 19日開議前會產生

留下人才 賴清德：最近替公立醫護加薪7%到11%

賴清德板橋深丘福德宮參拜 稱土地公笑容比上次燦爛

爆賴清德開會弄柯文哲挨批抹黑 黃國昌點名徐國勇、卓榮泰

相關新聞

黨公職座談聚焦民生 賴清德指示加強打詐

兼任民進黨主席的賴清德總統昨天赴新北與黨公職座談，與會綠委、議員轉述，座談多著重在民生經濟議題，對於假訊息闢謠也要加速，...

縣市長提名 綠基層質疑協調式民調不透明

民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業；儘管規則言...

困境中創造護國群山 蕭美琴勉勵青年勇敢向前政府將作後盾

國際青年商會中華民國總會全國年會今天在宜蘭開幕，副總統蕭美琴出席，致詞時表示，世界不安定，有各式各樣挑戰，政府提出租屋政...

柯建銘：黨團幹部下周明朗 19日開議前會產生

立法院新會期將於19日開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團新會期重要優先法案，目前行政院尚未提出，預計下周...

優先法案政院尚未提、黨團幹部無人登記 柯建銘：不急

立法院新會期將於19日開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團新會期重要優先法案，目前行政院尚未提出，預計下週...

AIT違美國六項保證宣揚台灣地位未定 蕭旭岑：把台灣安全推向險境

針對美國在台協會（AIT）提最新論述指出，台灣地位並未決定，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，中華民國憲法規定，台灣主權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。