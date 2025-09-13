林佳龍出訪捷克 期盼用文化搭起台歐橋梁

外交部長林佳龍出訪捷克，出席「故宮百品及其故事」特展開幕、「寶島辦桌」音樂會等活動。林佳龍今天表示，要用「文化」這座橋梁，讓更多人走近台灣，今年的「歐洲台灣文化年」只是起點；未來會將台灣的精彩，帶到歐洲的每一個角落。

林佳龍今天在臉書發文指出，很高興出訪捷克首都布拉格，與故宮院長蕭宗煌、文化部長李遠，以及立法院副院長江啟臣所率領的國會代表團齊聚一堂，見證文化外交的重要突破，由故宮與捷克國家博物館合作舉辦的「故宮百品及其故事」特展11日晚間盛大開幕。

林佳龍表示，這次故宮瑰寶能前往捷克展出，重要關鍵就在於2024年4月，在外交部與駐捷克代表處多方努力下，捷克國會完成修法，提供故宮文物「司法免扣押」的保障，讓翠玉白菜等百件重要古物能安心出國展出。

林佳龍提到，背後其實有許多捷克友台力量加持，因此特展開幕時捷克參議院議長維特齊（MilošVystrčil）、眾議院議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）、捷克眾議院友台小組主席班達（MarekBenda）都親自出席共襄盛舉。

林佳龍表示，隔天晚上應邀參加台灣國樂團在捷克音樂博物館的「寶島辦桌」音樂會，一場總鋪師嫁女兒的故事，把台灣「辦桌文化」的熱鬧喜慶原汁原味搬上舞台，其中描寫父親看見女兒出嫁，滿心歡喜準備宴席，卻又藏不住不捨的情感，也讓他這個有女兒的父親，不禁鼻酸跟著紅了眼眶。

林佳龍解釋，他常說「外交的本質在於人與人的互動」，台灣的外交處境雖然艱難，但也因此能走出一條不一樣的外交路線，開創更寬廣的國際空間。近年來，歐洲各國越來越清楚台灣是重要的民主夥伴，也是半導體與AI供應鏈不可或缺的關鍵角色，從科技到文化，台灣要用「文化」這座橋梁，讓更多人走近台灣，感受這塊土地的溫度。

林佳龍強調，2025年的「歐洲台灣文化年」只是起點，未來外交部將持續推動並整合更多部會資源，把台灣的精彩，帶到歐洲的每一個角落。

