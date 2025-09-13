困境中創造護國群山 蕭美琴勉勵青年勇敢向前政府將作後盾

國際青年商會中華民國總會全國年會今天在宜蘭開幕，副總統蕭美琴出席，致詞時表示，世界不安定，有各式各樣挑戰，政府提出租屋政策、幼托補助、青安貸款等，減輕青年負擔，會強化各項作為，作青年的後盾。

活動今天在宜蘭運動公園體育館舉行，蕭美琴表示，世界變化快，挑戰特別多，過去數十年來大家認知的國際貿易體性，最近都有突破性的變化，也有新的關稅，但台灣不是第一次面臨難題與困境，7、80年代就有一群造山者，在台灣國際處境最困難時，仍以勤奮與努力，創造台灣一座座護國群山。

她說，台灣有新的經濟動能，包含AI，即便有各式各樣的國際挑戰，台灣的股市突破歷史上的新高，而台灣的出口值也首次超越了南韓總額，這證明台灣人面對不同的挑戰，總是持續該走的腳步、持續找到新的機會，而青商會就是把人、資源、產業與世界連結最重要的橋梁。

蕭美琴說，政府希望強化作為青年的後盾，包含像租屋政策，還有幼托補貼、育嬰照顧，以及青安貸款等等，都希望在青年創業的階段，能夠更加穩定與安心。現在大學生也有學費減免、租宿補貼及各項的獎助學金，政府甚至提供青年百億的圓夢計畫，讓下一個世代的青年，在求學階段或初入社會時，能夠有更豐富的國際體驗，以及國際的視角，讓青年不斷的走在時代的前端。

她也期許透過青商會年會的經驗交流，分享人脈，更能夠找到新的靈感，走向世界舞台。

