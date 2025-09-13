賴清德巡迴座談新北場 聚焦錯假訊息打詐未提選舉

快訊

中央社／ 新北13日電

民進黨今天在新北市舉行全國黨務座談，新北市主委、立委蘇巧慧會後表示，今天座談聚焦與人民切身相關的民生經濟、防範錯假訊息與打詐等議題。被問到是否提及2026新北市長選舉議題，她回應，完全沒有提。

民進黨全國黨務座談今天下午與新北市黨公職座談，兼任黨主席的總統賴清德、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文等人出席，蘇巧慧與新北市議員戴瑋姍、卓冠廷在會後受訪轉述座談情況。

蘇巧慧表示，賴清德率領民進黨中央黨部團隊至新北市與地方黨公職展開超過2小時座談，會中主要針對中央與地方的政策，基層提出意見與中央做交換討論。

蘇巧慧指出，座談會著重民生經濟議題，未來不只是高科技、包括中小企業在面臨美國關稅等衝擊時，需要採取的優惠政策，以及從學生到家中長輩等民眾的生活優惠與福利措施，不但要加強、加速且要有足夠宣傳。

蘇巧慧提到，地方也向中央黨部與中央行政團隊反映，假訊息的闢謠一定要加速。賴清德、徐國勇則把目前中央正在進行的政策理由與細節向基層說明，也表示如果還做得不夠之處，會繼續加強，團隊是一體的、不分中央與地方，大家要一起努力。

蘇巧慧透露，整體而言，這是一場很正向、正面的中央與地方溝通，與會者也反映未來這類型的會議能不拘形式、多辦一些。她期盼中央將這些接地氣意見帶回去，讓國家政策可以更詳實周延。

被問到新北市長選舉，蘇巧慧回應，今天座談會中完全沒有提。

戴瑋姍表示，會中提到比較多是錯假訊息，這不僅是民進黨要負起責任，朝野各政黨也都要負起相關責任，應一起修法來處理錯假訊息，避免錯假訊息持續擴散。

卓冠廷說明，除了防範錯假訊息，另一重點是打詐，而議員反映的意見，賴總統都一一回應。對於詐騙議題，賴總統明確指出，打詐會更加強力道，並提到打詐相關法案已經通過，政府會依法把打詐當成政府重要工作。

蘇巧慧 假訊息 賴清德

