蕭副總統：政府會成為後盾 協助青年走在時代前端

副總統蕭美琴今天在宜蘭表示，政府會提供各項協助減輕經濟負擔的作為，成為青年創業時的重要後盾，並讓青年更穩定、安心的走在時代前端。

蕭副總統傍晚前往宜蘭，出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」。

蕭副總統致詞時表示，青商會各會員長期除在各自領域努力，也在國際上創造能見度、服務社會、關注環境；各青商來自百工百業，創造行動力，也是台灣未來的領袖，所以只要青商好，台灣就會好。

她指出，各青商也已用行動向外界證明，機會不是別人給的，而是自己一步一步創造出來，除拓展自己的事業版圖，也積極尋求跨國合作，並把創新及永續的理念融入企業經營內，發揮世代影響力。

不過，這個世界變化很快，也必須面臨許多挑戰，像是地緣政治、國際關稅衝擊，人工智慧（AI）也帶來突破性的變化，但她相信未來AI不會取代人類，而是人類會掌管AI。

蕭副總統說，台灣人在不同的挑戰中，總是持續走該走的腳步，並找到新的機會，相信青商會就是把人、資源、產業及社會連結的重要橋樑，更是社會進步的動力。

她指出，現在台灣有不少企業正在淨零轉型及雙軸轉型過程中，政府希望能夠成為青年的重要後盾，提供包括租屋政策、幼托補貼、育嬰照顧、新青安貸款、青年百億海外圓夢基金等協助，讓青年在創業階段都能更加穩定、安心，減輕經濟負擔。

蕭副總統表示，期許透過政府及民間的努力，讓下一個世代青年在求學階段甚至初入社會時，都能有更豐富的國際體驗及視角，不斷走在時代的前端，找到新的靈感，甚至走向世界的舞台。

