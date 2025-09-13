快訊

最貴一泡尿！2屁孩在海底撈「往鍋撒尿」 法院判賠935萬元

U18世界盃／中華隊1:9不敵日本隊 14日季軍戰再戰南韓

蕭副總統：政府會成為後盾 協助青年走在時代前端

中央社／ 宜蘭縣13日電

副總統蕭美琴今天在宜蘭表示，政府會提供各項協助減輕經濟負擔的作為，成為青年創業時的重要後盾，並讓青年更穩定、安心的走在時代前端。

蕭副總統傍晚前往宜蘭，出席「國際青年商會中華民國總會『2025年全國年會』開幕典禮」。

蕭副總統致詞時表示，青商會各會員長期除在各自領域努力，也在國際上創造能見度、服務社會、關注環境；各青商來自百工百業，創造行動力，也是台灣未來的領袖，所以只要青商好，台灣就會好。

她指出，各青商也已用行動向外界證明，機會不是別人給的，而是自己一步一步創造出來，除拓展自己的事業版圖，也積極尋求跨國合作，並把創新及永續的理念融入企業經營內，發揮世代影響力。

不過，這個世界變化很快，也必須面臨許多挑戰，像是地緣政治、國際關稅衝擊，人工智慧（AI）也帶來突破性的變化，但她相信未來AI不會取代人類，而是人類會掌管AI。

蕭副總統說，台灣人在不同的挑戰中，總是持續走該走的腳步，並找到新的機會，相信青商會就是把人、資源、產業及社會連結的重要橋樑，更是社會進步的動力。

她指出，現在台灣有不少企業正在淨零轉型及雙軸轉型過程中，政府希望能夠成為青年的重要後盾，提供包括租屋政策、幼托補貼、育嬰照顧、新青安貸款、青年百億海外圓夢基金等協助，讓青年在創業階段都能更加穩定、安心，減輕經濟負擔。

蕭副總統表示，期許透過政府及民間的努力，讓下一個世代青年在求學階段甚至初入社會時，都能有更豐富的國際體驗及視角，不斷走在時代的前端，找到新的靈感，甚至走向世界的舞台。

青年 蕭副總統

延伸閱讀

與中央會商財劃法 宜蘭代理縣長林茂盛：預算要符合財劃法精神

宜蘭大溪漁港堤防工程出意外 浮台船運沉箱竟在石城外海沉沒

13億光年外黑洞合體 人類聽到最清晰「宇宙重低音」

自投羅網停到門口 欠交通罰單10多萬屢催不繳栽在「智慧扣車」

相關新聞

柯建銘：黨團幹部下周明朗 19日開議前會產生

立法院新會期將於19日開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團新會期重要優先法案，目前行政院尚未提出，預計下周...

優先法案政院尚未提、黨團幹部無人登記 柯建銘：不急

立法院新會期將於19日開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團新會期重要優先法案，目前行政院尚未提出，預計下週...

AIT違美國六項保證宣揚台灣地位未定 蕭旭岑：把台灣安全推向險境

針對美國在台協會（AIT）提最新論述指出，台灣地位並未決定，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，中華民國憲法規定，台灣主權...

美媒：無法直接與川普磋商 成台灣關稅談判劣勢

美國媒體指出，當世界各國領袖紛紛與美國總統川普面對面磋商貿易協議，由於華府採取一中政策立場，台灣無法直接和川普協商，因此...

AIT指大陸曲解二戰文件孤立台灣 林佳龍感謝美方重申立場

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。外交部長林佳龍說，歡迎...

賴清德板橋深丘福德宮參拜 稱土地公笑容比上次燦爛

賴清德總統今天下午到板橋深丘福德宮參拜還願，他表示，很感謝土地公、土地婆保佑，讓他跟蕭美琴能夠順利當選，今天來到這裡參拜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。