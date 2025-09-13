快訊

柯建銘：黨團幹部下周明朗 19日開議前會產生

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（中）。記者邱德祥／攝影
立法院新會期將於19日開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團新會期重要優先法案，目前行政院尚未提出，預計下周可以明朗化。至於民進黨團幹部人選，柯建銘說，19日立法院開議前，一定會產生。

立法院第11屆第4會期於1日開始立委報到作業，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野黨團達成共識，同意第11屆第4會期於9月19日開議，9月30日上午進行審計長人事同意權案投票，下午邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢。另外，10月3日邀卓榮泰報告「韌性特別預算案」編制經過並備詢。

柯建銘表示，新會期將推出的優先法案還早、行政院尚未提出來，立法院19日開議前會出爐，屆時會對外說明；至於民進黨團正副幹事長與正副書記長何時確定，柯建銘重申，「庖丁解牛、迎刃而解」，下周會明朗，19日開議前一定會產生。

黨內人士表示，柯建銘堅持繼續擔任總召，行政與立法部門的互動、府院黨的決策機制也做強化與調整，對內溝通機制更為順暢，不再讓黨團有孤軍作戰的無力感。

黨內人士說，以「財劃法」為例，這類重大法案，行政院長卓榮泰率政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵與相關部會首長親自向地方縣市首長溝通，並適時對外說明，決策機制公開透明且更有效率。

行政院 立法院 柯建銘

