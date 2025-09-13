優先法案政院尚未提、黨團幹部無人登記 柯建銘：不急
立法院新會期將於19日開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團新會期重要優先法案，目前行政院尚未提出，預計下週可以明朗化。至於民進黨團幹部人選，柯建銘說「不急、19日開議前會產生」。
立法院第11屆第4會期於1日開始立委報到作業，立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，朝野黨團達成共識，同意第11屆第4會期於9月19日開議，9月30日上午進行審計長人事同意權案投票，下午邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢。另外，10月3日邀卓榮泰報告「韌性特別預算案」編制經過並備詢。
針對新會期將推出的優先法案，柯建銘下午接受中央社記者訪問時表示，還早、行政院尚未提出來，立法院19日開議前會出爐，屆時會對外說明；至於民進黨團正副幹事長與正副書記長何時確定，柯建銘重申，「庖丁解牛、迎刃而解」，下週會明朗，19日開議前一定會產生。
黨內人士透露，柯建銘堅持繼續擔任總召，行政與立法部門的互動、府院黨的決策機制也做強化與調整，對內溝通機制更為順暢，不再讓黨團有孤軍作戰的無力感。
黨內人士以財政收支劃分法為例表示，對於這類重大法案，行政院長卓榮泰率政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵與相關部會首長親自向地方縣市首長溝通，並適時對外說明，決策機制公開透明且更有效率。
至於黨團幹部登記日已截止、無人登記。黨內人士強調，目前有些黨籍立委還在國外，預計19日開議前會陸續回國，再由黨團會議決定後續處理方式。
