招攬黨員 民進黨新北黨部推入黨小物「民主之鑰」

新北市民進黨員約4萬300人左右，每年成長約2000人，新北市黨部為強化基層實力，今天公布多款入黨募款小物，新北市黨部主委、立委蘇巧慧表示，此次推出募款小物包括「挺台灣」棒球帽、應援巾、帆布袋與「民主之鑰」開瓶器鑰匙圈，以「Team Taiwan」挺台灣為核心，期勉眾人即使面對困難與挑戰，也應堅定守護民主的決心。

新北市黨部執行長高碩呈指出，此次的募款小物製作特別跨界合作，邀請新北在地書法家，為棒球帽與應援巾題字「作伙挺台灣」，黨部也與知名女演員徐千京合作，拍攝宣傳照片，希望拓展更多支持群眾。

高碩呈說，為強化民進黨在新北的基層實力，只要在活動期間入黨，便贈送此次推出的「民主之鑰」開瓶器鑰匙圈乙枚。其他募款小物則依據捐款金額贈予捐款者。

蘇巧慧指出，台灣的民主道路從來就不順遂從野百合、太陽花、到青鳥運動，掀起一次次的民主浪潮，台灣才能有今日民主指數排名東亞第一的傲人成就。

蘇巧慧指出，過去一年，新北市黨部和新北每一位地方黨公職堅定與公民團體並肩作戰，縱然726、823的結果最後不盡如人意，但確實讓台灣國會稍微回到常軌，這股公民運動掀起的民主力量，也為台灣的民主進程立下重要的里程碑；台灣的民主路從來就不好走，面對未來的挑戰，她呼籲眾人繼續昂首闊步，堅定走在守護台灣憲政、民主與自由的道路上。

據了解，新北市民進黨員約4萬300人左右，每年成長人數約2000人，新北黨部衝刺黨員數，除要強化民進黨基層實力，也被解讀是為2026年鋪路。 民進黨新北市黨部今天公布多款入黨募款小物。圖／民進黨新北市黨部提供 民進黨新北市黨部今天公布多款入黨募款小物。圖／民進黨新北市黨部提供

商品推薦