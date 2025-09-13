快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

招攬黨員 民進黨新北黨部推入黨小物「民主之鑰」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市黨部今天公布多款入黨募款小物。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部今天公布多款入黨募款小物。圖／民進黨新北市黨部提供

新北市民進黨員約4萬300人左右，每年成長約2000人，新北市黨部為強化基層實力，今天公布多款入黨募款小物，新北市黨部主委、立委蘇巧慧表示，此次推出募款小物包括「挺台灣」棒球帽、應援巾、帆布袋與「民主之鑰」開瓶器鑰匙圈，以「Team Taiwan」挺台灣為核心，期勉眾人即使面對困難與挑戰，也應堅定守護民主的決心。

新北市黨部執行長高碩呈指出，此次的募款小物製作特別跨界合作，邀請新北在地書法家，為棒球帽與應援巾題字「作伙挺台灣」，黨部也與知名女演員徐千京合作，拍攝宣傳照片，希望拓展更多支持群眾。

高碩呈說，為強化民進黨在新北的基層實力，只要在活動期間入黨，便贈送此次推出的「民主之鑰」開瓶器鑰匙圈乙枚。其他募款小物則依據捐款金額贈予捐款者。

蘇巧慧指出，台灣的民主道路從來就不順遂從野百合、太陽花、到青鳥運動，掀起一次次的民主浪潮，台灣才能有今日民主指數排名東亞第一的傲人成就。

蘇巧慧指出，過去一年，新北市黨部和新北每一位地方黨公職堅定與公民團體並肩作戰，縱然726、823的結果最後不盡如人意，但確實讓台灣國會稍微回到常軌，這股公民運動掀起的民主力量，也為台灣的民主進程立下重要的里程碑；台灣的民主路從來就不好走，面對未來的挑戰，她呼籲眾人繼續昂首闊步，堅定走在守護台灣憲政、民主與自由的道路上。

據了解，新北市民進黨員約4萬300人左右，每年成長人數約2000人，新北黨部衝刺黨員數，除要強化民進黨基層實力，也被解讀是為2026年鋪路。

民進黨新北市黨部今天公布多款入黨募款小物。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部今天公布多款入黨募款小物。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部今天公布多款入黨募款小物。圖／民進黨新北市黨部提供
民進黨新北市黨部今天公布多款入黨募款小物。圖／民進黨新北市黨部提供

募款 民進黨 蘇巧慧

延伸閱讀

賴清德板橋參拜蘇巧慧陪同 祕書長徐國勇曝新北2026初選時程

藍擬修法為北市第3副市長解套？蘇巧慧：就算有30位也只能笑笑

與蘇巧慧過招！劉和然：財劃法爭議重點是制度 中央還在打壓新北

普發現金「民進黨才有能力發4次」 劉和然批蘇巧慧雙標

相關新聞

優先法案政院尚未提、黨團幹部無人登記 柯建銘：不急

立法院新會期將於19日開議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，民進黨團新會期重要優先法案，目前行政院尚未提出，預計下週...

AIT違美國六項保證宣揚台灣地位未定 蕭旭岑：把台灣安全推向險境

針對美國在台協會（AIT）提最新論述指出，台灣地位並未決定，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日表示，中華民國憲法規定，台灣主權...

美媒：無法直接與川普磋商 成台灣關稅談判劣勢

美國媒體指出，當世界各國領袖紛紛與美國總統川普面對面磋商貿易協議，由於華府採取一中政策立場，台灣無法直接和川普協商，因此...

AIT指大陸曲解二戰文件孤立台灣 林佳龍感謝美方重申立場

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。外交部長林佳龍說，歡迎...

賴清德板橋深丘福德宮參拜 稱土地公笑容比上次燦爛

賴清德總統今天下午到板橋深丘福德宮參拜還願，他表示，很感謝土地公、土地婆保佑，讓他跟蕭美琴能夠順利當選，今天來到這裡參拜...

「協調式民調」不透明且僅參考 綠非執政縣市沒初選引質疑

民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業；盡管規則言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。