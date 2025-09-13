美媒：無法直接與川普磋商 成台灣關稅談判劣勢

快訊

中央社／ 台北13日綜合外電報導
台美關係示意圖。聯合報系資料照

美國媒體指出，當世界各國領袖紛紛與美國總統川普面對面磋商貿易協議，由於華府採取一中政策立場，台灣無法直接和川普協商，因此在關稅貿易談判中居於劣勢。

川普為重新平衡美台貿易，上月宣布對身為美國主要盟友之一的台灣實施20%「對等關稅」。賴清德總統當時說明，此為暫時性稅率，談判團隊仍在爭取更合理的關稅。

華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）報導，當白宮成為各國元首尋求重新界定雙邊關係的一站式平台，美國政府採取一中政策的立場，使美方幾乎不可能與台灣舉行任何官方正式會議。

如果美台進行雙邊談判，可能被解讀為承認台灣是獨立國家，這不僅違反一中政策，也有引發北京強烈反彈的風險。

外交部政務次長吳志中告訴華盛頓觀察家報：「如果我們能在川普（Donald Trump）的辦公室與他會面，對我們而言已是一大勝利。但這是不可能發生的事。」

台灣政策專家擔憂，無法與川普直接溝通，恐使重談關稅變成不可能的任務。

中華經濟研究院院長連賢明8日表示，當前情勢對台灣而言更為複雜，因為台灣無法直接與川普本人接觸，「我認為這是談成協議的關鍵問題」。

對於台灣的提案是否能在未直接向川普「推銷」的情況下讓白宮感到滿意，連賢明持悲觀態度。

連賢明談到：「由於川普喜歡達成交易，你必須與川普面對面談判，還有讓他感到自己確實贏了。」

華盛頓觀察家報指出，隨著台灣官員被迫透過非正式管道進行協商，情勢也變得更加嚴峻。

美國政府一再拋出對外國製半導體及電腦晶片加徵新一輪關稅的構想，以促進國內生產，並提高關鍵零組件製造的自給自足能力。

連賢明說道：「很遺憾，台灣沒有機會（造訪白宮），因此即使我們（內部）達成協議，最後還是會被川普否決。」

儘管官方性質的雙邊會談幾乎不可能成局，吳志中仍對美台談判的未來進展抱持樂觀看法，他告訴華盛頓觀察家報，他相信「川普充滿想像力」。

