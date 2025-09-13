AIT指大陸曲解二戰文件孤立台灣 林佳龍感謝美方重申立場

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。外交部長林佳龍說，歡迎並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場，駁斥中方虛假不實的論述。

AIT發言人回覆中央社記者詢問指出，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動；北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。

外交部今天表示，林佳龍歡迎並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場，並駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

林佳龍再次強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

外交部說，中國政府近來大興「法律戰」，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定，台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述，台灣將持續與美國等夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

外交部表示，注意到AIT也對索羅門群島排除對話及發展夥伴出席「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議事表達失望，美方重申包括台灣等所有PIF夥伴均應持續受邀出席。

商品推薦