快訊

清潔隊員將「殘值32元」電鍋送拾荒婦遭起訴 法務部發聲了

遺棄榮民致死被判7年…她躲大陸23年 化名返台「這原因」被抓了

AIT指大陸曲解二戰文件孤立台灣 林佳龍感謝美方重申立場

中央社／ 台北13日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。外交部林佳龍說，歡迎並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場，駁斥中方虛假不實的論述。

AIT發言人回覆中央社記者詢問指出，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動；北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。

外交部今天表示，林佳龍歡迎並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場，並駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

林佳龍再次強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

外交部說，中國政府近來大興「法律戰」，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定，台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述，台灣將持續與美國等夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。

外交部表示，注意到AIT也對索羅門群島排除對話及發展夥伴出席「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議事表達失望，美方重申包括台灣等所有PIF夥伴均應持續受邀出席。

AIT 二戰 外交部 林佳龍

延伸閱讀

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

林佳龍訪歐 陸外交部：敦促歐相關國家立即採取措施 阻止台獨分子竄訪

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

相關新聞

「協調式民調」不透明且僅參考 綠非執政縣市沒初選引質疑

民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業；盡管規則言...

美媒：無法直接與川普磋商 成台灣關稅談判劣勢

美國媒體指出，當世界各國領袖紛紛與美國總統川普面對面磋商貿易協議，由於華府採取一中政策立場，台灣無法直接和川普協商，因此...

AIT指大陸曲解二戰文件孤立台灣 林佳龍感謝美方重申立場

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。外交部長林佳龍說，歡迎...

賴清德板橋深丘福德宮參拜 稱土地公笑容比上次燦爛

賴清德總統今天下午到板橋深丘福德宮參拜還願，他表示，很感謝土地公、土地婆保佑，讓他跟蕭美琴能夠順利當選，今天來到這裡參拜...

32元舊電鍋貪汙案反思 拾荒者從不是「邊邊角角的人」

北市一名清潔隊員將回收的二手電鍋轉送給一名新北拾荒婦，被依貪汙罪起訴，轉送給需要的弱勢延續物命，不正是資源回收最佳運用，殘值32元被扣上貪汙大帽子太沉重，好心沒好報引發輿論譁然。各界紛紛發文聲援，凸顯法律與民情的衝突，若司法把窮人當祭品，終將失去人民信賴。 此案照見的正是台灣社會底層縮影，一方是基層公務人員，一方是街頭工作者，都是默默付出勞力、撐起台灣資源回收體系的重要力量，卻始終沒被好好珍惜與對待。

民調落後陳亭妃 林俊憲：支持度已在誤差範圍 選舉尚未定局

近日一份東森新聞民調指出，民進黨台南市長初選，民進黨立委林俊憲落後民進黨立委陳亭妃。林俊憲今天表示，民進黨的初選遊戲規則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。