賴清德板橋深丘福德宮參拜 稱土地公笑容比上次燦爛
賴清德總統今天下午到板橋深丘福德宮參拜還願，他表示，很感謝土地公、土地婆保佑，讓他跟蕭美琴能夠順利當選，今天來到這裡參拜，感覺土地公、土地婆笑臉比上次還要燦爛，今天他也祈求國泰民安、風調雨順。
賴清德今天參拜時，包括黨部主委蘇巧慧等人都在一旁緊跟，賴清德參拜結束後，隨即與地方里長談話後，再向民眾致詞。
賴清德說，除了說土地公婆笑容比上次來參拜更燦爛之外，也細數民進黨政績，他指出，他和蔡總統共同合作，目標就是讓國家安全、經濟比較好，對人民提供更多的照顧，最重要的就是做這3件事。
賴清德提到，教育除了提供專業知識，還能改善生活，個人生活好，國家社會更好，也因此在高中職學費，無論公私立都已由政府繳交，另大學學費一年也補助3萬5000元，若是弱勢家庭還有1萬5000元；另外學校宿舍、在外租屋政府也都有補助。
賴清德說，他很多國中小同學畢業後因為生活就到工廠工作，現在經濟進步，稅收增加了，政府應該要照顧更多基層民眾。
另外還有新青安貸款、社會住宅，與TPASS，還有青年百億海萬圓夢基金，送孩子出國到世界看一看。
