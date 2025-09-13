賴清德板橋參拜蘇巧慧陪同 祕書長徐國勇曝新北2026初選時程

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨祕書長徐國勇今天陪同賴清德總統到板橋深丘福德宮參拜。記者葉德正／攝影
民進黨祕書長徐國勇今天陪同賴清德總統到板橋深丘福德宮參拜。記者葉德正／攝影

賴清德總統今天到板橋深丘福德宮參拜，民進黨熱門新北市長人選之一的立委蘇巧慧全程陪伴，民進黨秘書長徐國勇被問到2026新北市長初選規畫表示，時程仍在規畫，要等選對會在下周三中執會前做出最後決定，並向中執會報告取得同意。

徐國勇說，時程規畫仍然要等到選對會，在下個禮拜之前會做出最後的決定，程序一定要把它完成，程序比實質更重要，沒有程序就沒有正義，公平、公開、公正，在下周三中執會來完成這個程序。

被問到黃國昌參選新北，徐國勇說，這是他黨事情，他不評論。

