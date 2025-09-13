快訊

「協調式民調」不透明且僅參考 綠非執政縣市沒初選引質疑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業。圖／聯合報系資料照片
民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業。圖／聯合報系資料照片

民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業；盡管規則言明「民調」會是重要協調依據，各派系代表也都接受，但基層黨員仍有部分意見認為，非執政縣市所謂進行民調，流程與初選有相當落差，不夠公開透明，還是有疑慮。

民進黨前台北市黨部主委吳怡農，在今年6月底就曾表示，部分縣市不辦初選，這個決議否定了公平公開的競爭，將阻礙政黨未來的發展。民進黨前副秘書長游盈隆也說，2022年九合一地方選舉，民進黨遭遇歷史性空前挫敗，蔡英文沒收黨內初選是最重要因素之一，如今歷史重演，顯示賴總統沒記取歷史經驗教訓。

派系人士表示，提名規則已明定「民調」會是重要協調依據，但進行方式應為「協調式民調」，民調結果並不對外公布，僅作為內部參考與協調的依據，在黨中央見證下，盼大家各自看過數字後，能盡量達成默契，也藉機說服民調落後方退出，由民調勝出方代表參選。

派系人士指出，協調式民調的優點和缺點都顯而易見，優點是赤裸裸的民調數字不對外公開，較能維持黨內和諧，也能相當程度讓各方陣營在競爭上更克制力道，避免太過激烈廝殺；缺點則是民調過程不夠透明，數字又僅是作為參考性質，並非一錘定音。

該人士說，民進黨過去就曾在2020年提名選立委時，在屏東發生過採用協調民調式決定由誰參選立委，但結果出來後，各方並不服氣，由於數字並未對外公開，當年屏東立委提名爭議甚至鬧到蔡英文總統親自出手，在官邸喬事，才得以解決。未來再發生類似狀況，完全是有可能的。

綠營人士表示，以新北市、彰化縣為例，這次2026年選戰，在黨內都有不止一組人馬想參選，「協調式民調」是否能讓所有人信服，基層近來不無疑慮。

該人士指出，民進黨秘書長徐國勇上任時信誓旦旦，和行政院前院長蘇貞昌之間的過去恩怨，不會以私害公，不影響民進黨立委蘇巧慧爭取提名，一定辦好公平、公正、公開的初選。但問題是，新北根本沒有初選，徐國勇一番話，恰巧點出民進黨提名機制矛盾之處。

