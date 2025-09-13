駐舊金山辦事處投書美媒 籲聯合國不應排除台灣參與

第80屆聯合國大會於9日開議，緊接著第42屆國際民航組織大會（ICAO）將於23日召開，駐舊金山辦事處副處長朱永昌投書灣區主流媒體舊金山紀事報，呼籲聯合國及國際民航組織不應排除台灣參與。

朱永昌以「不應排除台灣參與」（Don't excludeTaiwan）為題，指出台灣與加州關係具全球示範之重要性，台灣是加州的第3大貿易夥伴、第14大農產品市場；台灣是世界第21大經濟體，也是人工智慧（AI）和半導體領域的領導者，生產全球超過60%晶片，台灣許多半導體大廠都在加州和美國投資。此外，台灣也是東亞的航空樞紐。

駐舊金山辦事處指出，舊金山紀事報（San FranciscoChronicle）為北加州最大的主流報紙，影響力廣泛。這篇投書為舊金山紀事報連續第2年刊出駐舊金山辦事處有關台灣參與聯合國及國際民航組織等重要國際組織之投書。

文章強調，加州參議會近日通過挺台決議案，肯定台灣參與國際社會的能力與意願，包括參與聯合國及相關國際組織；然而聯合國及所屬的國際民航組織持續將台灣排除在外，這種不公不義的排除，源於中國對聯合國大會第2758號決議內容的惡意扭曲，並不當與其所謂「一中原則」掛鉤，將該決議武器化，藉以阻擋台灣國際參與。

文章寫道，聯大第2758號決議並未提及台灣，該決議僅解決中國在聯合國的代表權問題，並未述及台灣是中國的一部分，也未賦予中國在聯合國體系代表台灣的權利。

文章呼籲聯合國體系應改正此一作法，承認台灣在國際舞台應有的地位，並接納其參與相關會議。為了全球社會福祉，台灣已準備貢獻出它的力量。

