AIT：中國故意扭曲開羅宣言等文件 意圖孤立台灣

中央社／ 台北13日電

中國近期聲稱二戰期間的國際文件，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，試圖支持其脅迫台灣的行動，北京的敘事是錯誤的，意圖將台灣孤立於國際社會之外。

針對中國刻意扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件，試圖對台灣的主權合法化，AIT發言人回覆中央社記者詢問指出，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

AIT發言人表示，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位，虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。

第54屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）近期在索羅門群島舉行，但是本屆論壇並未邀請台灣代表出席，也排除美國、中國等捐助國參與。

AIT發言人指出，AIT對索羅門群島決定將對話和發展夥伴排除在今年的太平洋島國論壇領導人會議之外感到失望，AIT支持包括台灣在內的所有太平洋島國論壇夥伴，繼續出席太平洋島國論壇年度領袖會議。

AIT發言人表示，正如太平洋島國論壇於1992年達成的共識，包括台灣在內的所有太平洋島國論壇夥伴都應受邀參加，無論會議在何處舉辦，如同台灣的邦交國主辦論壇時，也有邀請包含中國在內的所有對話夥伴一樣。

