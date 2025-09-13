民調落後陳亭妃 林俊憲：支持度已在誤差範圍 選舉尚未定局

近日一份東森新聞民調指出，民進黨台南市長初選，民進黨立委林俊憲落後民進黨立委陳亭妃。林俊憲今天表示，民進黨的初選遊戲規則是採「對比式民調」，最終由在對比中民調較高者出線，因此單一的互比數據解讀並不全面，且未表態高達40%，顯示準確性確實有待商榷，選舉尚未定局。

林俊憲指出，過去一段時間自己與團隊全力投入救災工作，隨著災後重建持續推進，現在也將重心回到民生議題，傾聽基層聲音、回應市民需求。

林俊憲說明，當然每份民調數字都值得參考，反觀自己的內部民調顯示，雙方支持度已經拉近至誤差範圍內，不論在知名度或支持度上，數據上都顯示保持穩定成長。

林俊憲說，這陣子在外面跑的回饋很好，自己才是唯一能夠團結民進黨、整合民進黨所有議員的代表，同時也相信自己有信心贏得最後的選舉。

商品推薦