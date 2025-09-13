快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌稱要當新北最好選項 侯友宜：他樂觀其成

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌昨透露，柯文哲對他想要成為新北最好選擇，全力支持跟鼓勵，新北市長侯友宜表示，每一個人願意為新北市來付出，他都樂觀其成。記者江婉儀／攝影
民眾黨主席黃國昌昨透露，柯文哲對他想要成為新北最好選擇，全力支持跟鼓勵，新北市長侯友宜表示，每一個人願意為新北市來付出，他都樂觀其成。記者江婉儀／攝影

民眾黨主席黃國昌昨透露，柯文哲對他想要成為新北最好選擇，全力支持跟鼓勵，也交代黨內有志要參選地方首長的人，要以此為目標。新北市長侯友宜表示，每一個人願意為新北市來付出，他都樂觀其成。

侯友宜表示，他希望願意為新北市做事的都能夠了解新北，畢竟新北市幅員遼闊、人口眾多、城鄉差距，所以一定要花更多的時間、精神，用心了解新北市每一個地方的發展，然後規畫市政願景，能夠提出讓人民有感的政策，為新北市民做出更大的奉獻，讓市民、新北市能夠更加的成長，這是每一個人民所期待的。

侯友宜 黃國昌

延伸閱讀

影／中央今開會討論財劃法 侯友宜：期待中央積極面對

柯文哲涉貪遭羈押一年 黃國昌揭柯心聲「賴清德跟新潮流要負責」

黃國昌爆潘孟安喬財劃法覆議 總統府：遺憾遭拒傷害國家

曝要當新北最好選項獲柯文哲支持 黃國昌：國民黨要談再來談

相關新聞

統籌款座談喊「和氣生財」 侯友宜求公平：怨沒不怨少

行政院今邀22縣市首長，座談如何解決統籌分配稅款分配爭議。新北市長侯友宜在會中表示，互相埋怨沒意義，應優先做的是「補強」...

民調落後陳亭妃 林俊憲：支持度已在誤差範圍 選舉尚未定局

近日一份東森新聞民調指出，民進黨台南市長初選，民進黨立委林俊憲落後民進黨立委陳亭妃。林俊憲今天表示，民進黨的初選遊戲規則...

黃國昌稱要當新北最好選項 侯友宜：他樂觀其成

民眾黨主席黃國昌昨透露，柯文哲對他想要成為新北最好選擇，全力支持跟鼓勵，也交代黨內有志要參選地方首長的人，要以此為目標。...

彰顯台灣國際法主體地位 我代表黃昭元向WTO遞交到任全權證書

我駐世界貿易組織（WTO）代表黃昭元9月5日向WTO秘書長伊衛拉遞交到任全權證書。涉外人士指出，WTO對台灣具政治意涵，...

強化地方防災韌性 內政部今年補助辦公廳舍整建逾11億

為提升地方防衛韌性，內政部今年投入超過11億元，持續補助地方辦理耐震補強、重建及新建工程，並要求受補助建物必須納入地區防...

切割爭議網紅 雪坊優格：陳沂、黃士修不再有團購合作

雪坊優格因日前「道歉啟事」切割業配合作對象「四叉貓」遭出征，今天凌晨再度發布聲明啟事，強調「不會再與涉及高度爭議的人士合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。