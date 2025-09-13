黃國昌稱要當新北最好選項 侯友宜：他樂觀其成

民眾黨主席黃國昌昨透露，柯文哲對他想要成為新北最好選擇，全力支持跟鼓勵，也交代黨內有志要參選地方首長的人，要以此為目標。新北市長侯友宜表示，每一個人願意為新北市來付出，他都樂觀其成。

侯友宜表示，他希望願意為新北市做事的都能夠了解新北，畢竟新北市幅員遼闊、人口眾多、城鄉差距，所以一定要花更多的時間、精神，用心了解新北市每一個地方的發展，然後規畫市政願景，能夠提出讓人民有感的政策，為新北市民做出更大的奉獻，讓市民、新北市能夠更加的成長，這是每一個人民所期待的。

