彰顯台灣國際法主體地位 我代表黃昭元向WTO遞交到任全權證書

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
我駐世界貿易組織（WTO）代表黃昭元9月5日向WTO秘書長伊衛拉遞交到任全權證書。圖／取自世界貿易組織秘書長伊衛拉社群網站
我駐世界貿易組織（WTO）代表黃昭元9月5日向WTO秘書長伊衛拉遞交到任全權證書。圖／取自世界貿易組織秘書長伊衛拉社群網站

我駐世界貿易組織（WTO）代表黃昭元9月5日向WTO秘書長伊衛拉遞交到任全權證書。涉外人士指出，WTO對台灣具政治意涵，不只彰顯台灣國際法主體地位，也是唯一能跟多國經貿外交官平起平坐、交換訊息及討論交涉的場合，維持平等公平的待遇及維護會員權益，更是我方長期不容忽視的工作。

伊衛拉日前於日內瓦收下台灣駐世貿易代表黃昭元、荷蘭代表史考登遞交的到任全權證書。她說，值此全球貿易面臨重大挑戰之際，亞洲與歐洲的加入將有助於推動全球貿易體系改革、建立共識，促進全球經濟公平成長。呈遞證書也讓台灣、荷蘭加強在全球經濟中多邊對話的角色。

涉外人士指出，相對APEC（亞太經濟合作會議）僅具討論及倡議功能，WTO可說是我國唯一參加的具有規則制定功能的國際經貿組織，兩岸差一天加入WTO模式，到現在仍然會被拿出來引用。從首任大使顏慶章開始，無論藍綠都派出菁英中的菁英擔任駐WTO大使，代表團成員則由外交部、經濟部、財政部、農業部派任。

涉外人士表示，WTO近來對於新興貿易議題的規則談判，在多方角力下，進展緩慢，再加上美國近年來對WTO的立場有所調整，前陣子甚至傳出不再挹注預算，恐導致WTO停擺，但WTO對台灣具一定政治意涵。

該名人士解釋，一方面彰顯台灣國際法主體地位，一方面更是台灣唯一能夠跟多國經貿外交官平起平坐、交換訊息及討論交涉的場合，如同在聯合國體系的國際組織，中國大陸也不忘爭取擔任副祕書長等高階官員，對我代表團而言，維持平等公平的待遇及維護會員權益，是長期不容忽視的工作。

