彰顯台灣國際法主體地位 我代表黃昭元向WTO遞交到任全權證書
我駐世界貿易組織（WTO）代表黃昭元9月5日向WTO秘書長伊衛拉遞交到任全權證書。涉外人士指出，WTO對台灣具政治意涵，不只彰顯台灣國際法主體地位，也是唯一能跟多國經貿外交官平起平坐、交換訊息及討論交涉的場合，維持平等公平的待遇及維護會員權益，更是我方長期不容忽視的工作。
伊衛拉日前於日內瓦收下台灣駐世貿易代表黃昭元、荷蘭代表史考登遞交的到任全權證書。她說，值此全球貿易面臨重大挑戰之際，亞洲與歐洲的加入將有助於推動全球貿易體系改革、建立共識，促進全球經濟公平成長。呈遞證書也讓台灣、荷蘭加強在全球經濟中多邊對話的角色。
涉外人士指出，相對APEC（亞太經濟合作會議）僅具討論及倡議功能，WTO可說是我國唯一參加的具有規則制定功能的國際經貿組織，兩岸差一天加入WTO模式，到現在仍然會被拿出來引用。從首任大使顏慶章開始，無論藍綠都派出菁英中的菁英擔任駐WTO大使，代表團成員則由外交部、經濟部、財政部、農業部派任。
涉外人士表示，WTO近來對於新興貿易議題的規則談判，在多方角力下，進展緩慢，再加上美國近年來對WTO的立場有所調整，前陣子甚至傳出不再挹注預算，恐導致WTO停擺，但WTO對台灣具一定政治意涵。
該名人士解釋，一方面彰顯台灣國際法主體地位，一方面更是台灣唯一能夠跟多國經貿外交官平起平坐、交換訊息及討論交涉的場合，如同在聯合國體系的國際組織，中國大陸也不忘爭取擔任副祕書長等高階官員，對我代表團而言，維持平等公平的待遇及維護會員權益，是長期不容忽視的工作。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言