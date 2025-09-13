強化地方防災韌性 內政部今年補助辦公廳舍整建逾11億

為提升地方防衛韌性，內政部今年投入超過11億元，持續補助地方辦理耐震補強、重建及新建工程，並要求受補助建物必須納入地區防災協作中心及倉儲空間的規畫。內政部表示，台南白河區公所拆除重建工程獲補助1億元，納入防空避難室、公共托育空間，兼顧防災與民眾需求。

內政部表示，台灣地處環太平洋地震帶，地震活動頻繁，需強化地方廳舍的耐震能力。自2017年起持續以前瞻計畫經費補助鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所的耐震補強、拆除重建及新建工程，截至今年8月止，已補助補強210件、重建及新建151件，補助經費高達48億餘元，以實際行動落實防災建設。

內政部說明，鄉（鎮、市、區）公所及村（里）集會所作為指揮應變中心及避難收容處所，除了建物本身的安全相當重要外，更需有完善的電力、資通訊設備、糧食儲備空間、衛浴設備及無障礙設施，以確保災害發生時仍有穩定通訊，維持災時民眾的基本生活需求，並兼顧照顧行動不便者的權益。

內政部指出，因此向行政院爭取3億9063萬餘元補助各地方政府強化災防設施，包括購置緊急備援電力設施，升級電腦、網路通訊設備，裝修民生物資置放空間，增加盥洗設備，設置無障礙電梯、坡道及廁所，確保災害發生時，民眾能安心避難。

內政部以剛落成的台南市白河區公所拆除重建工程為例，指出原有廳舍使用近60年，內政部補助1億元，除了完善原有辦公空間外，更納入防空避難室、公共托育的空間，兼顧防災與民眾需求。另外也補助桃園市龜山區行政中心室內裝修120萬元，更新災防中心視訊會議系統，全面提升地方政府的科技防災設備。

內政部強調，前瞻計畫依照「中央與地方依財力分級共同分擔」原則，最高可以補助9成，室內外裝修計畫更提供全額補助，盼藉此全面提升防災韌性及量能。 台南市白河區公所原有廳舍使用近60年。圖／聯合報系資料照 內政部今年投入超過11億元，持續補助地方辦理耐震補強、重建及新建工程，並要求受補助建物必須納入地區防災協作中心及倉儲空間的規畫。圖／聯合報系資料照

