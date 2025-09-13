切割爭議網紅 雪坊優格：陳沂、黃士修不再有團購合作

雪坊優格因日前「道歉啟事」切割業配合作對象「四叉貓」遭出征，今天凌晨再度發布聲明啟事，強調「不會再與涉及高度爭議的人士合作」。網友留言點名雪坊合作對象的網紅陳沂、核能流言終結者創辦人黃士修等人，也屢有爭議言論，卻未見切割。對此，雪坊優格表示，往後都不會有團購合作。

雪坊優格今天凌晨的聲明啟事，羅列6點回應爭議。對於網友點名合作對象有其他網紅也有不當言論，雪坊小編回覆留言，「以後只要是會引起大家吵架的團購我們就不做了」。

多名網友點名黃士修，雪坊優格逐一回應「不會繼續合作」。另有網友表明因為業配對象有陳沂而早已拒買，雪坊優格表示，「為了避免紛爭與對立，我們不再合作」。

網友留言，「建議你們專心做好產品，不要再找那麼多網紅來業配，這樣就不會惹出那麼多爭議了」、「只要是品行端正的人接業配都是值得鼓勵的，當然務必要過濾掉少部分的極端人士」。還有網友留言「我覺得最重要的第一件事應該是把你們負責公關跟行銷這塊的負責人開掉」，雪坊小編回覆「我們會將您的意見轉達，謝謝」。

對於網友譏諷「來不及了」，雪坊優格表示，「亡羊補牢，為時未晚，如果我們犯了錯，我們願意承擔後果，但更重要的是我們應該要改正自己的過錯，這件事永遠都不晚」。之所以在聲明更正上一篇道歉啟事的錯字，雪坊優格表示，「我們認為錯別字更正非常重要，因為做事嚴謹是我們對自己的期許，專注在每個小細節才能把產品與服務做好，所以既然犯了錯，我們就要虛心檢討，並且做出改正」。

不過，也有網友稱讚粉專沒有過濾負面留言，雪坊優格表示，「在台灣這個得來不易，彌足珍貴的民主聖地，我們所擁有的最偉大的價值，並與極權國家最大的區隔就是言論自由。我們尊重每個人的發言權利，雖然立場或許不同，但我們絕對堅決誓死捍衛每個人的發言權。天佑台灣，台灣加油」。

商品推薦