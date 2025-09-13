賴清德拋這前提下與中國大陸交流合作 藍營批：自欺欺人
賴清德總統昨天在桃園陸軍專科學校表示，願意在「對等、尊嚴」的前提下與中國大陸交流合作，聲稱要促進「和平共榮」。國民黨花蓮縣議會黨團今天批評，仔細檢視賴總統的言論與執政作為，充斥著矛盾與自欺欺人的幻象。
藍營花蓮縣議會黨團發言人吳建志表示，賴總統所謂「和平四大行動方案」，實質上就是「軍購加碼計畫」。強化國防固然重要，但賴卻一味倚賴美國軍火，甚至為討好華府，允諾不對等的經貿條件，讓台灣企業遭遇美國課徵高額關稅，產業被迫出走，人民付出沉重代價，這哪裡是強化經濟韌性？分明是把台灣經濟推向險境，讓勞工與中小企業成為犧牲品。
其次，賴總統高喊「和平無價」，政策卻是把台灣推向戰爭邊緣。民進黨當局拒絕兩岸務實對話，動輒以意識形態作為籌碼，將和平當作選舉口號，卻不願誠懇回應兩岸人民交流的需求。當兩岸陷入對抗時，最先受害的不是政治人物，而是基層民眾，從農漁產品出口受阻到觀光產業受創，都是貨真價實的民生困境。
吳建志表示，賴清德不斷以「民主陣營」的名義，將台灣綁在美國的戰車上，把台海議題國際化，製造對抗氛圍，對內宣稱「不會讓度主權」，事實上，民進黨的所作所為才是真正出賣台灣主權，讓台灣成為美中角力的棋子，讓我們的外交、經濟乃至安全政策全盤依賴外力，如此偏狹的戰略，根本談不上「尊嚴」。
黨團呼籲，台灣要和平，不是靠對外軍購和對內洗腦，而是靠兩岸實質交流、靠建立互信與合作。國民黨在兩岸互動上一貫主張「交流取代對抗、合作取代衝突」，唯有真正誠懇對話，才能為台灣人民帶來安定發展。
