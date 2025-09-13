快訊

5星座遇到MeToo…會勇敢說出來！江祖平、大牙上榜「不想再有人受害」

出國旅遊「最強行動電源」實測出爐！它支援磁吸30W雙向快充「2千有找」

柯文哲對比陳怡君巨大落差？ 他曝3原因、再舉例鄭文燦

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德拋這前提下與中國大陸交流合作 藍營批：自欺欺人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
賴清德總統昨天參加三軍士官聯合開學典禮，強調只要中國對台灣能對等、尊嚴，願意跟中國交流、合作促進和平共榮。記者鄭國樑／攝影
賴清德總統昨天參加三軍士官聯合開學典禮，強調只要中國對台灣能對等、尊嚴，願意跟中國交流、合作促進和平共榮。記者鄭國樑／攝影

賴清德總統昨天在桃園陸軍專科學校表示，願意在「對等、尊嚴」的前提下與中國大陸交流合作，聲稱要促進「和平共榮」。國民黨花蓮縣議會黨團今天批評，仔細檢視賴總統的言論與執政作為，充斥著矛盾與自欺欺人的幻象。

藍營花蓮縣議會黨團發言人吳建志表示，賴總統所謂「和平四大行動方案」，實質上就是「軍購加碼計畫」。強化國防固然重要，但賴卻一味倚賴美國軍火，甚至為討好華府，允諾不對等的經貿條件，讓台灣企業遭遇美國課徵高額關稅，產業被迫出走，人民付出沉重代價，這哪裡是強化經濟韌性？分明是把台灣經濟推向險境，讓勞工與中小企業成為犧牲品。

其次，賴總統高喊「和平無價」，政策卻是把台灣推向戰爭邊緣。民進黨當局拒絕兩岸務實對話，動輒以意識形態作為籌碼，將和平當作選舉口號，卻不願誠懇回應兩岸人民交流的需求。當兩岸陷入對抗時，最先受害的不是政治人物，而是基層民眾，從農漁產品出口受阻到觀光產業受創，都是貨真價實的民生困境。

吳建志表示，賴清德不斷以「民主陣營」的名義，將台灣綁在美國的戰車上，把台海議題國際化，製造對抗氛圍，對內宣稱「不會讓度主權」，事實上，民進黨的所作所為才是真正出賣台灣主權，讓台灣成為美中角力的棋子，讓我們的外交、經濟乃至安全政策全盤依賴外力，如此偏狹的戰略，根本談不上「尊嚴」。

黨團呼籲，台灣要和平，不是靠對外軍購和對內洗腦，而是靠兩岸實質交流、靠建立互信與合作。國民黨在兩岸互動上一貫主張「交流取代對抗、合作取代衝突」，唯有真正誠懇對話，才能為台灣人民帶來安定發展。

賴清德總統昨天參加三軍士官聯合開學典禮，強調台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。 記者葉信菉／攝影
賴清德總統昨天參加三軍士官聯合開學典禮，強調台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。 記者葉信菉／攝影

美國 賴清德

延伸閱讀

柯文哲涉貪遭羈押一年 黃國昌揭柯心聲「賴清德跟新潮流要負責」

賴清德出席表揚模範漁民 首度頒發模範外籍船員獎

昨爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝是潘孟安

北檢辦柯案過半民眾不滿 黃國昌批賴清德3人司法最大罪人

相關新聞

切割四叉貓遭出征 雪坊優格強調無政治立場：不再與高度爭議人士合作

雪坊優格日前以「道歉啟事」宣布終止與「四叉貓」的業配合作，遭網友出征，文內有錯字和出現「真的是很對不起」字句，網友譏諷不...

切割爭議網紅 雪坊優格：陳沂、黃士修不再有團購合作

雪坊優格因日前「道歉啟事」切割業配合作對象「四叉貓」遭出征，今天凌晨再度發布聲明啟事，強調「不會再與涉及高度爭議的人士合...

賴清德拋這前提下與中國大陸交流合作 藍營批：自欺欺人

賴清德總統昨天在桃園陸軍專科學校表示，願意在「對等、尊嚴」的前提下與中國大陸交流合作，聲稱要促進「和平共榮」。國民黨花蓮...

設「一日三報」攻守SOP防挨打 能拉回賴政府低迷聲勢？

大罷免32比0，重挫民進黨士氣，賴政府進行內閣人事改組，也檢討國會攻防路線；據了解，府院高層更明令應強化府院黨對外論述，必要時部會首長、閣揆卓榮泰甚至總統賴清德都要「親上火線」回應民意。避免如過去一年多來，多由在野黨主導政治議題，執政黨只能「挨打」的窘境，相關布局真能搶救賴政府低迷的支持度？

年底川習會恐談到台灣？邱垂正：正面看待美中對話

美國總統川普有可能在10月底與中國國家主席習近平見面，我國陸委會主委邱垂正12日表示，台灣向來正面看待美中之間對話，相信...

華府演說 邱垂正：台灣淪陷將觸發骨牌效應衝擊美國安全

陸委會主委邱垂正12日於華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）發表演說，邱垂正稱，中國大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。