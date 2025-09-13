聯大期間局勢多變 跨世代民團延續台灣聲量

快訊

中央社／ 紐約12日專電

聯合國大會開議期間，民間團體今天在紐約聯合國總部前召開記者會，在國際局勢多變時刻，呼籲各國支持台灣參與聯合國。

第80屆聯合國大會9日起開議，包括台灣聯合國協進會理事侯敏慧、守護台灣自由（Keep Taiwan Free）創辦人許伯丞、亞太自由婦女協會副秘書長吳雯玉等，在聯合國總部前舉行記者會，延續台灣參與聯合國聲音，呼籲各國支持。

2019年起參與台灣加入國際組織活動的台灣聯合國協進會國際行動代表董乃昀表示，自己本業是醫療工程科技，2019年在日內瓦認識世界貿易組織宣達團，那時在日內瓦車站舉辦台灣醫療科技展覽，瞭解到台灣醫學工程科技領域這麼發達，但國際能見度非常小，這不公平。

她說，台灣可以幫忙，也已經在幫忙，但國際上不承認，認為是一個地區不是國家，因此踏入國際事務領域。

台灣官方與民間長期爭取國際機構與相關活動參與機會，在聯大2758號決議與北京的一中原則下，公共衛生、氣候變遷與人道援助等事務都面臨挑戰，但各團體仍不斷力爭。

董乃昀指出，學生時很憤慨台灣為何被排除在世界組織外，一心覺得台灣要加入國際組織，不管怎樣，使用什麼名字，一定要加入，但經過幾年跟學界、業界、政府與外國友人聊天，知道這件事不是那麼簡單，必須可能旁敲側擊透過不同媒介，最終會達到目標。

她特別編了一支舞蹈，讓孤單舞者象徵台灣，其他表演者代表忽略台灣的各國，但台灣並未放棄，呼應本屆聯合國大會主題「團結會更好」（BetterTogether）。

從網路得知活動資訊，首次參與活動的台灣聯合國協進會青年代表龔靖表示，現在很多曝光是透過社群媒體，包括像小紅書這些平台影響力也逐漸擴大，想增加台灣話語權，有必要更多IG、臉書等曝光。

第80屆聯大在國際重大變化中開議，烏克蘭戰事與中東衝突成為議題重心，但各國代表仍在紊亂局勢中集會聚焦世界方向。

台灣除了民間團體記者會，北美台商團體與駐外機構9日起，接連在時報廣場看板與計程車內銀幕刊登密集廣告，僑社與留學生也將發起遊行，呼籲讓台灣與世界攜手。

