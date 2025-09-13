切割四叉貓遭出征 雪坊優格強調無政治立場：不再與高度爭議人士合作

雪坊優格日前以「道歉啟事」宣布終止與「四叉貓」的業配合作，遭網友出征，文內有錯字和出現「真的是很對不起」字句，網友譏諷不如找AI代筆。雪坊優格今天凌晨發表最新聲明啟事，指業務推廣上未能充分顧及社會觀感，承認在敏感度與審核把關不足的疏失，強調並無特定政治立場，「不會再與涉及高度爭議的人士合作」，並更正上一篇道歉啟事的錯字。

日前網紅陳沂在臉書揚言抵制網紅「四叉貓」所有業配，有網友整理出廠商名單，沒多久雪坊優格透過「SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格」臉書粉專宣布終止與「四叉貓」的業配合作，遭網友不滿圍剿。道歉啟事出現「在此向大家至上最深的歉意」，將「致」誤植成「至」。

針對近期各界對本公司團購合作對象之關心，雪坊特此鄭重聲明如下：

一、我們自立業以來，始終以「品質至上」及「與人為善」為核心價值。我們專注於產品的研發與品質管理，所有資源與心力皆投注於提供消費者最好的商品與最好的服務。

二、為推廣產品，近幾年來，我們廣泛與團購主合作，其中有我們主動邀請者，也有對方主動接洽者。在業務推廣上，未能充分顧及社會觀感，顯示我們在敏感度與審核把關上仍有不足。我們在此承認這點疏失，並重申：我們本身並無特定政治立場，也不會以特定政治立場作為合作依據。

三、雪坊充分理解並尊重消費者對品質價值的期待，並努力踐履企業應當肩負的社會責任。即刻起，我們將強化內部審查機制，確保未來合作對象符合社會責任與大眾期待。我們亦鄭重承諾，不會再與涉及高度爭議的人士合作。

四、本於「與人為善」之企業理念，我們會盡最大努力避免挑起任何的紛爭與對立，未來若有合作團購主涉及此一底線，雪坊將隨時終止團購合作。

五、前篇道歉啟事「向大家致上最深的歉意」一段，其中「致上」誤植為「至上」，一併於此更正。

六、雪坊感謝各界長期支持與指教，我們將持續以誠信、品質與專業為基礎，守護消費者的信任與期待。