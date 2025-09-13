年底川習會恐談到台灣？邱垂正：正面看待美中對話

美國總統川普有可能在10月底與中國國家主席習近平見面，我國陸委會主委邱垂正12日表示，台灣向來正面看待美中之間對話，相信這樣的對話有助於區域的和平穩定；邱垂正也說，中華民國台灣也期待兩岸能夠有有意義的對話。

華府智庫傳統基金會（Heritage Foundation）12日以「台灣邁向和平、繁榮和維持台美夥伴關係的策略」（Taiwan’s Strategy for Peace, Prosperity and Partnership with United State）為題舉行座談會，邀請邱垂正發表談話。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，川普和習近平到時有可能在場邊舉行雙邊會談，有媒體記者詢問邱垂正是否擔心川習會可能達成協議，促成美國改變對台態度，從「不支持」台灣獨立改為「反對」台灣獨立？

對此，邱垂正說，台灣向來正面看待美中各種形式的溝通對話，相信這些溝通對話有助於區域的和平穩定；邱垂正也說，中華民國台灣作為國際社會良善力量的參與者，也期待兩岸之間也能夠有意義的對話。

邱垂正說，台灣也再次呼籲中方應該放棄僵化的思維、負面的作為，能夠正視中華民國台灣客觀存在的事實，以務實的態度跟台灣民選政府展開良性互動，共同來維護台海和平穩定繁榮的現狀。

至於兩岸還存有哪些溝通途徑？邱垂正說，兩岸有3個溝通的管道，指雖然因為台灣不願接受中國大陸「一中原則」、「九二共識」的政治前提，以至於官方交流中斷，但台灣還是透過既有的溝通聯繫機制，把有用的資訊傳給對岸，避免誤解、誤判；同時台灣也認真執行兩岸過去打成的26項協議，同時透過往來兩岸的學者、非政府組織、台商和新聞工作者來傳遞資訊。

不過，邱垂正說，現行的溝通管道對於兩岸達到實質溝通、避免誤解誤判，還是遠遠不夠，但是如果沒有這3個管道，對於兩岸的互動，後果很難想像。

