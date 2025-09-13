華府演說 邱垂正：台灣淪陷將觸發骨牌效應衝擊美國安全
陸委會主委邱垂正12日於華府智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）發表演說，邱垂正稱，中國大陸現在是台海和平穩定最大的威脅，並透過多重壓力來施壓台灣，逼迫台灣就範；邱垂正也說，如果中國以武力奪取台灣，將形成骨牌效應，衝擊美國安全和繁榮。
傳統基金會12日以「台灣邁向和平、繁榮和維持台美夥伴關係的策略」（Taiwan’s Strategy for Peace, Prosperity and Partnership with United State）為題舉行座談會，邀請邱垂正發表談話。
活動由美國前副總統副國安顧問葉望輝（Steve Yates）主持，內容聚焦維持台海和平穩定的重要性，同時也提及中國對台灣和地區的威脅，以及台灣政府現行如何維持和平現狀和保持與美國強健的連結。
邱垂正發表談話時表示，中國大陸現在已經演變成台海和印太地區的和平與穩定的最大威脅。
邱垂正指出，中國透過六大壓力來施壓台灣，包括軍事威脅、外交壓迫、經濟壓迫、社會滲透、法律戰和混合認知戰；邱垂正表示，中共現在正透過不同施壓手段來挑戰兩岸現狀，並認為，中國的目標是擴張主義，也有意挑戰美國。
邱垂正說，中共的真實意圖是統一台灣，也具有取代美國的野心，不但希望成為亞太地區的霸權，甚至成為世界的霸權；邱垂正也說，中國的權力結構已經出現改變，演變成高度集中的情況，以中國國家主席習近平為核心，增加誤判的的風險。
邱垂正並表示，台灣具有無可取代的戰略地位，不只是台灣的地理戰略位置，還有經濟和科技重要性，同時台灣追求自由民主；邱垂正說，台灣的安全和繁榮可以幫助「美國再次偉大」；邱垂正也說，如果台灣淪陷，將觸發骨牌效應，不但會破壞區域權力平衡，還會衝擊到美國的安全和繁榮。
邱垂正最後呼籲中國大陸應該面對現實，即中華民國是存在的，也呼籲北京方面應該放棄對台的軍事威脅和統戰滲透；邱垂正也呼籲說，中國應當與台灣的民選政府展開正面的互動和對話。
我國陸委會與華府智庫合作舉辦研討會行之有年，包括前總統蔡英文在擔任陸委會主委時就曾在2001年，以「兩岸關係新紀元：台灣、大陸加入WTO」為題於傳統基金會發表演說；2018年，陸委會也委託台灣民主基金會，與傳統基金會合作舉辦「兩岸關係的機遇與挑戰」（The Opportunities and Challenges of Cross-Strait Relations）國際學術研討會，由時任陸委會主委陳明通在開幕式發表演說。
此外，陸委會前主委邱太三也曾在2022年應邀於美國布魯金斯學會（The Brookings Institution），以「守護台灣民主 確保台海和平」發表專題演講。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言