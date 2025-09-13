聽新聞
0:00 / 0:00
兩岸外長 罕見本周同時訪歐
路透十二日報導，兩岸外長本周同時訪歐，雙方外長在同一地區跑行程的情況相當罕見，尤其在北京長期試圖阻止台北進行任何形式的外交交往下。
我外長林佳龍十一日抵布拉格，出席捷克國家博物館舉辦的我故宮博物院展覽開幕式，二○二○年訪台的捷克參議院議長維特齊也參加該儀式，捷克外交部婉拒對此置評；中國大陸外長王毅則將於十二日展開歐洲三國訪問，行程包括奧地利、斯洛維尼亞與波蘭。
路透報導說，捷克雖像大多數國家僅正式承認北京、而非台北，但台捷關係已愈來愈接近，布拉格也將歐洲面臨的俄羅斯威脅比擬為台灣面臨的中國威脅。除了捷克，我外交部未提及林佳龍可能訪問其他國家。
對於林佳龍出訪歐洲，大陸外交部發言人林劍表示，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉，敦促恪守一個中國原則，立即採取有效措施阻止。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言