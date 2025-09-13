兩岸外長 罕見本周同時訪歐

路透十二日報導，兩岸外長本周同時訪歐，雙方外長在同一地區跑行程的情況相當罕見，尤其在北京長期試圖阻止台北進行任何形式的外交交往下。

我外長林佳龍十一日抵布拉格，出席捷克國家博物館舉辦的我故宮博物院展覽開幕式，二○二○年訪台的捷克參議院議長維特齊也參加該儀式，捷克外交部婉拒對此置評；中國大陸外長王毅則將於十二日展開歐洲三國訪問，行程包括奧地利、斯洛維尼亞與波蘭。

路透報導說，捷克雖像大多數國家僅正式承認北京、而非台北，但台捷關係已愈來愈接近，布拉格也將歐洲面臨的俄羅斯威脅比擬為台灣面臨的中國威脅。除了捷克，我外交部未提及林佳龍可能訪問其他國家。

對於林佳龍出訪歐洲，大陸外交部發言人林劍表示，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉，敦促恪守一個中國原則，立即採取有效措施阻止。

