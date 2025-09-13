盧特尼克指即將達成「美台重大協議」經貿辦：待美安排總結性會商
美國商務部長盧特尼克表示，美國即將與台灣達成一項「重大協議」，同時預期與瑞士、印度等國也有望在不久後達成共識。知情人士解釋，盧特尼克負責處理二三二條款談判，他提到的「重大協議」，原文是「big deal」，其實應該是指對等關稅會與二三二條款一起處理。
美國商務部長盧特尼克十一日上午接受財經媒體ＣＮＢＣ訪問時說，美國即將和台灣達成重大協議。盧特尼克的前述受訪內容，明顯比近幾周在其他場合的說法還更加樂觀，顯示至今未能成功向川普政府爭取調降關稅的國家，可望出現轉圜契機。
美國總統川普七月簽署行政命令，將對台灣的對等關稅稅率暫時調整為百分之廿，另需加上台灣輸美商品原有的最惠國（ＭＦＮ）稅率與任何反傾銷或反補貼稅。此一稅率八月七日正式生效，我政府已多次宣稱該稅率屬於「暫時性」。
行政院經貿談判辦公室昨表示，台美雙方關稅談判持續推進，雙方皆承認有一定進展，尚待美方安排總結性會商。由於目前的暫時性對等關稅對我國產業帶來衝擊影響，因此我方希望透過達成協議，爭取更好、更合理的對等關稅稅率，以及二三二關稅優惠待遇，若有相關進展將適時向各界說明。
據了解，我方正在為第五輪實體談判做準備，但實際進度要待二三二調查結果出爐才能觀察，戰線會持續延長；而我方談判仍以百分之十五稅率且不疊加原稅率作為目標。
外界也關心，台美雙方是否再與美方進行視訊會議，或赴美展開實體諮商；經貿辦僅表示，若有相關進展，將適時向各界說明。據了解，八月一日暫行關稅施行後，台美在八月七日、八日和廿二日分別舉行三次視訊會議，我方正在為第五輪實體談判做準備，談判團隊近日持續透過其他方式與美方溝通討論。
據悉，談判過程中，美方期待各國拿出大規模投資方案，這被視為談判進度推進的關鍵；我方在談判投資金額上，是採「大禮包」概念，並非皆是現金投資，赴美設廠也是一環，行政院近期將展開產業座談，也與半導體上中下游有接觸，研擬一套投資方案。
傳出我方有意以「類科學園區模式」赴美投資。消息人士說，鼓勵半導體製造業回流，向來是川普政府的目標，而台灣科學園區成功關鍵在於能提供「一站式」服務，而赴美需要解決購地，水電、建築法規等難關，若美方能採取類似模式，提供自然能增加台商赴美設廠誘因，不失為一種良方。消息人士透露，台美對達成貿易協議有共識，我方也盼稅率再調降，對情勢樂觀期待。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言