談判新進度…台美待總結性會商 經貿辦強調持續推動進展

美國商務部長盧特尼克11日受訪時表示，美國即將和台灣達成「重大協議」，同時也聚焦於和瑞士及印度的協商，目前還在等待南韓同意先前已宣布的美韓協議條件。他的最新談話顯然比最近幾周在其他場合的說法還要更樂觀，顯示迄今未能成功爭取降低關稅的國家，可望出現轉圜契機。

行政院經貿談判辦公室昨（12）日表示，台美雙方關稅談判持續推進，雙方皆認可有一定進展，尚待美方安排總結性會商。

知情人士指出，盧特尼克負責處理232條款談判，他說的重大協議，指的就是台美對等關稅和232條款一起談，由於台灣出口美國產品有高達七成是高科技資通訊產品，因此關稅談判進度比其他國家慢。且台灣與其他東南亞國家對比，確實還有更多部分是關注在半導體等高科技產業部分，且我方也持續跟美方密切交流，談判過程也是緊扣著232條款與對等關稅雙軌並進。

據了解，美國積極想要半導體在境內生產，對台灣科學園區模式很感興趣，因此雙方也有談到我方以「類科學園區模式」赴美投資，不過此部分還是需要由美方政府單位規劃，若有好的環境，確實能吸引更多業者赴美投資。至於能否複製台灣科學園區模式到美國落地，還需要觀察，但不論業者是否要赴美投資，最終決定權還是在業者手上。

盧特尼克11日接受CNBC訪問時，更新了和多國的貿易談判進度，表示美國「即將和台灣達成重大協議」，「我們或許也會和瑞士達成協議，瑞士的情況終究會逐步明朗」。美國8月已開始對來自台灣的進口產品加徵20%關稅，對瑞士進口則加徵39%關稅。

路透報導，瑞士提議在美國興建一座黃金精煉廠。美國財政部6月的外匯報告指出，瑞士去年對美貿易順差達383億美元，黃金是推升瑞士對美貿易順差主因。 盧特尼克談話重點

