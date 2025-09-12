參選黨主席提兩岸論述 蔡志弘：以「一中內涵」促成「二五諒解」

國民黨主席10月18日改選，表態參選的前國代蔡志弘今發布兩岸論述第一箭，以「一中內涵」促成「二五諒解」台海和平新局。意即以中華民國憲法和兩岸人民關係條例為基礎的「一中內涵」，推動兩岸和平發展，謀求雙方最大福祉；「求同存異，相互理解」，並以「二五諒解」作為兩岸表述時的通稱及進行對話的政治基礎。

蔡志弘表示，他決心參選的首要原因在於兩岸當前危機重重，加上「川習會」舉行在即，此時正是提出具體可行的兩岸新論述，為兩岸僵局解套的關鍵時刻。他正式提出，以「一中內涵」作為美中台三邊的最大公約數，尋求兩岸達成「二五諒解」，降低雙方敵意，透過交流避免誤解誤判，創造台海和平新局。

蔡志弘表示，面對兩岸關係，必須務實考量美中台三邊的基本立場，才能尋求解決之道。中美建交四十多年來，美國的「一中政策」不受政黨輪替的影響，伴隨國際情勢發展，一中政策涵蓋台灣關係法、美中三公報和對台六項保證。可以說，美國在一中政策架構下，已充分考慮到台灣和中國大陸的立場，成為美中關係最重要的基石。

蔡志弘說，美國總統川普重返白宮後，其對中政策和路線出現微妙變化，逐漸從全面對抗，轉向更具交易性質的方向，以達成其最大化美國國家利益的目標。

蔡志弘提到，美媒Politico日前披露，根據三位聽取美國二○二五年國防戰略（ＮＤＳ）報告初版人士說法，五角大廈官員正提議，優先保衛美國國土和西半球，這與美軍長年聚焦因應北京威脅，是明顯的翻轉。報導直言，這項轉變或使長年且受信賴的美國承諾受到懷疑。尤其美中「川習會」極可能在下月於南韓舉行的APEC峰會期間舉行，台灣必須高度謹慎因應，並思考緩和台海之道。

蔡志弘說，他提出「一中內涵」為論述主體，就是希望以最大的包容性，容納兩岸既有法制規範、以往政治基礎和協商成果，以及維持台海和平現狀的制度架構等，作為兩岸有效溝通、美中台穩定互動的新倡議。

蔡志弘表示，從台灣立場，「一中內涵」包括中華民國憲法和兩岸人民關係條例，及現行維持兩岸現狀的政策，也包括曾為兩岸交流互動基礎的九二共識和一中各表等主張。從北京角度，「一中內涵」可與其憲法、一中原則等連結。從華府觀點，「一中內涵」亦可涵蓋美國的一中政策，也就是確保台海現狀，避免遭到片面改變。就此論，「一中內涵」當可作為美中台三邊關係的最大公約數。

對民進黨而言，蔡志弘認為，蔡英文執政時期就曾宣示，以中華民國憲法和兩岸人民關係條例為基礎，處理兩岸事務。「一中內涵」既以中華民國憲法為依據，自無矮化中華民國主權的問題，民進黨應無反對的理由。

蔡志弘說，，「一中內涵」同時具有高度的包容性和可操作性，無論對美中台大三角，或是綠藍紅小三角，各方的堅持和關切都包含其中，雖有分歧，但也有交集，若能各退一步，展現包容，即可擱置爭議、求同存異，創造最大的和平紅利。

至於何不繼續用九二共識？蔡志弘說，不否認九二共識曾為兩岸對話基礎，然而在美中台關係、台海局勢甚至中共內部論述演變下，台灣社會對九二共識看法越來越分歧，已到了確有必要提出新論述的時機。

蔡志弘說，1990年他就在台灣報刊發表專文，提出緩和兩岸關係的主張，有媒體稱此文為最早提出尊重「兩個既存政權」概念的專論。當時他指出，就兩岸關係，應尊重兩個既存政權的現實，但也不去主張分裂國土或宣布獨立，是較具政治智慧的做法。

蔡志弘認為，主張分裂國土或宣布獨立，只會帶來立即危機，政治危機隨即轉化成經濟危機。而宣布台獨有如一場政治實驗，頗具政治激情，卻欠缺政治智慧，犧牲的可能是兩千多萬人的安危。兩岸交流則應加強，藉著綿密的文化交流，緩和兩岸關係。政府政策上，經濟問題不應以政治手段去解決。一切應以人民利益為導向，才能符合民眾期待。

蔡志弘表示，他的想法一以貫之，迄今未改。謀求和平，不要戰爭，就是為國民黨好，也就是為台灣好，為中華民國好，對海峽兩岸人民也都是有利的。同時他也要向對岸傳達，孟子說，惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大，兩岸有共同的歷史文化和民族血緣，絕不能兵戎相見，如此中華民族才能更往「復興」的道路前進。

