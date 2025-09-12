快訊

財神爺降臨！大樂透頭獎3.15億元1注中獎 獎落「這縣市」

凌晨零時動工！民團抗議拆公館圓環 群眾走讀突殺入車陣

賴總統宴請民進黨籍立委 未觸及財劃法修正

中央社／ 台北12日電

總統賴清德今晚宴請最後一批民進黨籍立委，會中並未觸及財政收支劃分法，及行政院長卓榮泰明天將與22縣市首長會面。不過，出席的民進黨立委吳思瑤表示，相信行政院做好充足準備，明天重點就是傾聽、同理，對於未來財劃法修正，朝野能一起努力做到。

賴總統今天在卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及行政院秘書長張惇涵陪同下，第4度在總統官邸宴請黨籍立委，出席的包括吳思瑤，郭國文，陳素月，陳亭妃，王美惠，黃捷，王定宇及賴瑞隆，並由吳思瑤與郭國文於會後向媒體說明餐會過程。

郭國文表示，賴總統向與會立委指出，當前情勢存有諸多挑戰，關稅仍處於未確定狀態，對產業衝擊，相關預算很早以前就已經準備好，目前各項經濟指標都有不錯的呈現，包括股市已破25000點，失業率是最低，賴總統說要對民進黨執政有信心。

對於會中是否觸及財劃法及明天的縣市首長會議，吳思瑤表示，餐敘並沒有談到財劃法及縣市首長會面，相信行政院做好充足準備，明天的重點就是傾聽、同理，對未來財劃法修正，朝野一起努力做到。

吳思瑤說，與會立委都非常肯定內閣改組後，在輿情反應、政策傳達，更為精準，也更為快速，也包括民進黨秘書長徐國勇就任後，黨中央整個動起來。

吳思瑤指出，立法院新會期當然有很多挑戰，新的團隊各就各位，盼有更好及更正向發展，賴總統提到，做為國家元首、國家的治理者，有責任讓人民知道政府要帶領國家往什麼目標，因此，必須有更強國安、國防，更好的經濟發展，更廣更全面的社會投資及社會照顧，這就是賴總統領導台灣未來的幾個施政重點。

吳思瑤提到，今天餐會也花了蠻多時間談到文化政策，賴總統提到在行政院長任內推動各項文化施政，包括成立文策院、通過文化基本法等。賴總統說對文化的重視，也體現在即使中央財源被地方挖走這麼多，文化預算也不能少。

吳思瑤說，賴總統也提到國安17項因應策略將化為修法，於立院新會期陸續提出，賴總統也說，文化認同、民主體制、經濟實力及健全社會制度是其守護台灣的4大要素。

行政院 吳思瑤

延伸閱讀

民進黨立院黨團幹部仍空缺 柯建銘：庖丁解牛、迎刃而解

財劃法公式出包 吳思瑤：算帳應找傅崐萁、黃國昌

影／柯建銘將交出總召？吳思瑤：上午黨團會議未談論

吳思瑤：高出市價10倍買陸機器狗 蔣萬安向中央討錢亂花「不合格」

相關新聞

我與大陸外長同時訪歐洲 路透：罕見行程安排

台灣外交部長林佳龍與中國外交部長王毅在本週同時訪問歐洲，路透社今天指出，鑒於北京當局試圖阻止台灣進行任何形式的外交活動，...

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院指北院「才1個月前後矛盾」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院11日將抗告書狀送至台灣高等法院。高院認為北院才隔1個月...

民進黨立院黨團幹部仍空缺 柯建銘：庖丁解牛、迎刃而解

民進黨立院黨團幹部持續空缺，僅有總召柯建銘一人。柯建銘今天表示，一句話叫做庖丁解牛、迎刃而解，其他6位黨團幹部一定在開議...

曝要當新北最好選項獲柯文哲支持 黃國昌：國民黨要談再來談

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，日前7千萬交保，外界預料將牽動2026政治局勢。民眾黨主席黃國昌今透露，柯文哲對...

【重磅快評】陳其邁喊區域能源正義 是真心為市民還是轉移焦點？

高雄市長陳其邁近日提出「區域能源正義」的主張，乍聽之下充滿進步光環，發電的確不該集中在特定城市，汙染與風險也應公平分擔。...

四叉貓偏激言論嚇跑中間選民？ 綠營：民進黨要有應對機制

網紅四叉貓嘲諷民眾黨前黨主席柯文哲一事，掀起業配廠商切割、網紅抵制，甚至是台北市前議員呱吉也參一腳。綠營人士認為，網紅需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。