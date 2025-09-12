賴總統宴請民進黨籍立委 未觸及財劃法修正

總統賴清德今晚宴請最後一批民進黨籍立委，會中並未觸及財政收支劃分法，及行政院長卓榮泰明天將與22縣市首長會面。不過，出席的民進黨立委吳思瑤表示，相信行政院做好充足準備，明天重點就是傾聽、同理，對於未來財劃法修正，朝野能一起努力做到。

賴總統今天在卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及行政院秘書長張惇涵陪同下，第4度在總統官邸宴請黨籍立委，出席的包括吳思瑤，郭國文，陳素月，陳亭妃，王美惠，黃捷，王定宇及賴瑞隆，並由吳思瑤與郭國文於會後向媒體說明餐會過程。

郭國文表示，賴總統向與會立委指出，當前情勢存有諸多挑戰，關稅仍處於未確定狀態，對產業衝擊，相關預算很早以前就已經準備好，目前各項經濟指標都有不錯的呈現，包括股市已破25000點，失業率是最低，賴總統說要對民進黨執政有信心。

對於會中是否觸及財劃法及明天的縣市首長會議，吳思瑤表示，餐敘並沒有談到財劃法及縣市首長會面，相信行政院做好充足準備，明天的重點就是傾聽、同理，對未來財劃法修正，朝野一起努力做到。

吳思瑤說，與會立委都非常肯定內閣改組後，在輿情反應、政策傳達，更為精準，也更為快速，也包括民進黨秘書長徐國勇就任後，黨中央整個動起來。

吳思瑤指出，立法院新會期當然有很多挑戰，新的團隊各就各位，盼有更好及更正向發展，賴總統提到，做為國家元首、國家的治理者，有責任讓人民知道政府要帶領國家往什麼目標，因此，必須有更強國安、國防，更好的經濟發展，更廣更全面的社會投資及社會照顧，這就是賴總統領導台灣未來的幾個施政重點。

吳思瑤提到，今天餐會也花了蠻多時間談到文化政策，賴總統提到在行政院長任內推動各項文化施政，包括成立文策院、通過文化基本法等。賴總統說對文化的重視，也體現在即使中央財源被地方挖走這麼多，文化預算也不能少。

吳思瑤說，賴總統也提到國安17項因應策略將化為修法，於立院新會期陸續提出，賴總統也說，文化認同、民主體制、經濟實力及健全社會制度是其守護台灣的4大要素。

