陸外交部對林佳龍訪歐不當發言 外交部嚴正駁斥

針對外交部長林佳龍訪歐，中國外交部今天稱，中方一貫堅決反對建交國與「中國台灣地區」展開任何形式的官方交往。外交部嚴正駁斥，指出中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣當然有權在國際社會上與其他理念相近的國家自然互動。

林佳龍開啟訪問歐洲行程，第一站已抵達捷克，並出席故宮博物院在捷克國家博物館的特展活動。

中國外交部發言人林劍下午在例行記者會回應外媒相關提問時稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「台灣問題」事關中國主權和領土完整，中方一貫堅決反對建交國與「中國台灣地區」展開任何形式的官方交往，堅決反對為「台獨分子」的活動提供平台，已向有關國家提出嚴正交涉，敦促恪守一個中國原則，立即採取有效措施阻止。

針對中國外交部對於林佳龍訪歐的相關不當發言，外交部發言人蕭光偉晚間向中央社記者表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民的堅定共識，做為國際社會的一分子，台灣當然有權在國際社會上與其他理念相近的國家自然互動。

蕭光偉表示，林佳龍訪歐是宣揚歐洲台灣文化年的台歐價值連結，並與歐洲友人正常交流，讓雙方進行更深厚密切的互動，台灣將持續與理念相近國家基於共享的民主、自由與人權價值，進行互訪交流與各領域的合作，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。

外交部強調，台灣將持續與全球民主夥伴深化合作交流，共同促進全球和平、穩定與繁榮，台灣的國際參與不容任何威嚇與打壓；外交部也要呼籲中國理性看待兩岸現實，以對話取代對抗，停止對台灣及國際社會的無理施壓。

