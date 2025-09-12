新南向菁英專班開學典禮 外交部盼台灣成為交流樞紐

外交部常務次長葛葆萱今天主持「2025年連結新南向菁英培育專班五校聯合開學典禮」，期盼此次學員的「台灣見聞」成為有意義的養分，有朝一日貢獻所學。外交部指出，將持續推動「新南向+」，讓台灣成為促進區域青年交流的樞紐。

外交部晚間發布新聞稿指出，葛葆萱今天在外交部主持「2025年連結新南向菁英培育專班五校聯合開學典禮」，台北醫學大學、國立金門大學、國立中興大學、國立台北科技大學及國立屏東科技大學等合作院校代表；越南駐台代表潘喬鍾及菲律賓、泰國、印尼與印度等5國駐台機構人員，以及來自7個新南向目標國家共103名學員一同出席，場面熱鬧盛大。

葛葆萱致詞表示，外交部自2022年起開辦首屆專班至今邁入第4屆，感謝5間合作院校鼎力支持，台灣高等教育品質已在新南向國家奠定良好聲譽，目前有14名專班校友回流在台攻讀碩博士學位，今年更招獲孟加拉、尼泊爾等國優秀青年，顯示專班影響力擴及南亞。

葛葆萱指出，總統賴清德於3月第8屆玉山論壇中宣布推動「新南向+」，未來外交部將著重與新南向國家強化在非紅供應鏈、數位團結與信賴科技等領域合作，逐步升級為戰略夥伴，至今「新南向+」已達成若干重要成就，新南向青年此次來台交流是躬逢其盛，期盼此趟「台灣見聞」賦予學員有意義的養分，有朝一日貢獻所學。

外交部表示，五校代表致詞均提及各校致力於發展符合新時代需求強項，諸如循環經濟與人工智慧研究實作（北科大）、社區醫療服務（北醫大）、兩岸史觀與中國研究（金大）、智慧農業（屏科大）及綠色暨永續治理（興大），期使區域青年與台灣共思解決方案。

外交部表示，將繼續在總合外交引領下深耕「新南向+」，讓台灣成為促進區域青年交流的樞紐。

