我與大陸外長同時訪歐洲 路透：罕見行程安排

台灣外交部長林佳龍與中國外交部長王毅在本週同時訪問歐洲，路透社今天指出，鑒於北京當局試圖阻止台灣進行任何形式的外交活動，此次在同一地方的行程安排實屬罕見。

林佳龍展開訪問歐洲行程，第一站抵達捷克，並於昨天出席國立故宮博物院在捷克國家博物館舉行的特展活動。

故宮透過聲明指出，跟林佳龍一同出席展覽開幕式的還有捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）。維特齊曾於2020年訪問台灣，當時引起北京當局不滿。

針對林佳龍的訪問，捷克外交部沒有發表評論。

路透社報導，捷克與大多數國家一樣，外交上正式承認中國，不承認台灣。但捷克近來和台灣關係日益密切，且認為歐洲面臨來自俄羅斯的威脅，跟台灣面對的中國威脅有相似之處。

台灣外交部發言人蕭光偉昨天接受中央社訪問說，林佳龍訪歐是宣揚「歐洲台灣文化年」台歐價值連結，並與歐洲友人交流互動，持續在文化等領域，進行更豐富及密切的交流。

中國外長王毅則從今天開始陸續訪問3個歐洲國家，分別是奧地利、斯洛維尼亞及波蘭。

林佳龍展開訪歐，中國外交部今天表示，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉，敦促恪守一個中國原則，立即採取有效措施阻止。

