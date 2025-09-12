快訊

關稅再談判？美中代表將赴西班牙會談 討論「這些經貿問題」

「美濃大峽谷」連環爆 大樹光電場里長批：陳其邁沒要選舉沒那麼認真

保守派盟友柯克遭槍擊身亡 川普稱嫌犯被拘留：希望判死刑

我與大陸外長同時訪歐洲 路透：罕見行程安排

中央社／ 台北12日綜合外電報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

台灣外交部林佳龍與中國外交部長王毅在本週同時訪問歐洲，路透社今天指出，鑒於北京當局試圖阻止台灣進行任何形式的外交活動，此次在同一地方的行程安排實屬罕見。

林佳龍展開訪問歐洲行程，第一站抵達捷克，並於昨天出席國立故宮博物院在捷克國家博物館舉行的特展活動。

故宮透過聲明指出，跟林佳龍一同出席展覽開幕式的還有捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）。維特齊曾於2020年訪問台灣，當時引起北京當局不滿。

針對林佳龍的訪問，捷克外交部沒有發表評論。

路透社報導，捷克與大多數國家一樣，外交上正式承認中國，不承認台灣。但捷克近來和台灣關係日益密切，且認為歐洲面臨來自俄羅斯的威脅，跟台灣面對的中國威脅有相似之處。

台灣外交部發言人蕭光偉昨天接受中央社訪問說，林佳龍訪歐是宣揚「歐洲台灣文化年」台歐價值連結，並與歐洲友人交流互動，持續在文化等領域，進行更豐富及密切的交流。

中國外長王毅則從今天開始陸續訪問3個歐洲國家，分別是奧地利、斯洛維尼亞及波蘭。

林佳龍展開訪歐，中國外交部今天表示，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向有關國家提出嚴正交涉，敦促恪守一個中國原則，立即採取有效措施阻止。

捷克 王毅 外交部 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍訪歐 陸外交部：敦促歐相關國家立即採取措施 阻止台獨分子竄訪

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

林佳龍投書韓媒 籲聯合國納入台灣強化民主韌性

賴清德總統見證下 林佳龍交棒台綠盟理事長給高志鵬

相關新聞

陳其邁批財劃法不公要立院快修法 羅智強反嗆：應找卓揆收回成命

高雄市長陳其邁指財劃法修法造成地方財源分配不公，要求立法院盡速修法。國民黨立院黨團書記長羅智強今呼籲陳其邁，應找同黨的行...

我與大陸外長同時訪歐洲 路透：罕見行程安排

台灣外交部長林佳龍與中國外交部長王毅在本週同時訪問歐洲，路透社今天指出，鑒於北京當局試圖阻止台灣進行任何形式的外交活動，...

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院指北院「才1個月前後矛盾」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院11日將抗告書狀送至台灣高等法院。高院認為北院才隔1個月...

民進黨立院黨團幹部仍空缺 柯建銘：庖丁解牛、迎刃而解

民進黨立院黨團幹部持續空缺，僅有總召柯建銘一人。柯建銘今天表示，一句話叫做庖丁解牛、迎刃而解，其他6位黨團幹部一定在開議...

曝要當新北最好選項獲柯文哲支持 黃國昌：國民黨要談再來談

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，日前7千萬交保，外界預料將牽動2026政治局勢。民眾黨主席黃國昌今透露，柯文哲對...

【重磅快評】陳其邁喊區域能源正義 是真心為市民還是轉移焦點？

高雄市長陳其邁近日提出「區域能源正義」的主張，乍聽之下充滿進步光環，發電的確不該集中在特定城市，汙染與風險也應公平分擔。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。