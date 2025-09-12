總統接見貝里斯新任駐台大使 盼有機會造訪貝里斯

快訊

中央社／ 台北12日電

總統賴清德今天接受貝里斯新任駐台特命全權大使梅凱瑟呈遞到任國書並表示，期待未來能夠有機會造訪貝里斯，見證兩國在各方面合作的成果。

總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安、外交部次長吳志中陪同下，接受貝里斯新任駐台特命全權大使梅凱瑟（Katherine Meighan）呈遞到任國書，並表達最誠摯的歡迎，總統表示，梅凱瑟是台灣的老朋友、好朋友，不僅是國立政治大學的傑出校友，學成後，在貝里斯工商界發揮所長，擔任貝里斯扶輪社長等職務，成就備受肯定。

總統指出，這些年來，梅凱瑟與台灣駐貝里斯大使館一直維持緊密互動，除了經常參與駐館活動外，也多次接待台灣的貿易投資考察團，對於促進兩國的經貿往來，貢獻良多。

總統提到，梅凱瑟也長期致力於婦女賦權以及推動中小微型企業發展，這些目標也與台灣的政策方向不謀而合，相信透過梅凱瑟的經驗以及遠見，必然有助於兩國在教育交流、性別平權、經貿合作等領域有更進一步的發展。

總統分享，就在下個月兩國建交將滿36年，很高興看到從台貝經濟合作協定生效以來，兩國經貿往來有顯著成長，在今年7月台灣已經宣布開放貝里斯冷凍白蝦等水產品進口，相信在雙方共同努力下，將繼續深化經貿與投資關係

總統談及，過去曾與貝里斯總理布里仙紐（JohnBriceño）交流，對其治國願景非常欽佩，期待未來能夠有機會造訪貝里斯，見證兩國在各方面合作的成果。

總統感謝梅凱瑟以大使身分回到台灣，不僅展現貝里斯政府對兩國邦誼的重視，未來也能攜手為兩國關係迎接新的發展、新的成果、新的里程碑。

梅凱瑟致詞表示，台貝關係可說是外交典範，堅決、堅韌並根基於民主價值，台灣對於貝里斯的信念在教育、醫療及基礎建設、科技等領域投資不但增進台貝發展目標，更加深人民之間的情誼。

梅凱瑟說明，如今以貝里斯大使身分重返台灣，不僅再次彰顯台貝信任歷久彌新，更代表著深化兩國合作的承諾。她也將致力於將台貝合作擴展至政策以外的面向，進一步涵蓋文化與教育交流，深化彼此的理解。透過共同合作計畫與學術交流，以及在創新、科技、氣候韌性等方面的共同倡議，一起邁向美好更具包容性的未來。

梅凱瑟指出，貝里斯已經準備好深化與台灣的夥伴關係；此外，台灣對於貝里斯與其他拉丁美洲及加勒比海地區國家提供慷慨協助，支持當地高等教育與能力建構發展，她也對此深表感謝。

梅凱瑟重申，貝里斯堅定支持台灣有意義參與各個國際場域，並期盼持續展開對話，共同探討將兩國所共享的價值轉化為對於家庭、企業與國家的具體福祉。

梅凱瑟強調，邦誼並非簡單的情感而是堅決且共同承擔的使命，願台貝邦誼繼續如同燈塔般閃耀，相信有原則的合作、相互尊重與長久善意，將能引領台貝兩國邁向和平、繁榮與共同目標的未來；台貝友誼也將作為典範促進全球更加合作與和諧。

關係 經貿 貝里斯

