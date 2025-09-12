防美國對等關稅衝擊漁產 賴清德：編列180億經費照顧漁民

114年全國漁民節慶祝活動今天在淡水福容飯店舉辦，賴清德總統、新北市長侯友宜等人皆出席活動，賴清德今致詞時除感念漁民辛苦，他提到3件工作，其中針對美國對等關稅，未來美國漁產會銷售到台灣，會編列180億元預算，照顧這次受到衝擊的漁民。

賴清德致詞時表示，他老家在萬里，有萬里、龜吼、野柳、東澳等4個漁港，小時候讀書，同學家庭有勞工、漁民跟農民，對他們生活很了解，今天來參加活動，有必要代表國家對漁民們說謝謝，不論中央地方，都會跟漁民站在一起。

賴清德表示，他看過今年模範漁民的資料，有2人都讓他印象深刻，其中鄭瑞隆很孝順，因長輩年紀大，他放下原本的工作，回去故鄉接手父母工作，還推動產銷履歷，獲得全台第一家農產品出擊加工廠登記證，建構產銷供應鏈。澎湖的李美金當了60年海女，傳承潮間帶智慧，溫柔守護海洋文化。今年還有2位外籍船員得獎，阿龍跟阿利，這也展現台灣人的溫暖，沒有把他們當作外人，都是同一家人。

賴清德接著說，他跟漁民報告，政府一定跟大家站在一起，簡單說三件工作，第一，農業部長陳駿季提到，政府用制度照顧漁民，用三保一金，確保漁民的權利，出海抓魚要得到更多的保障，不論保險或補助金。

第二，收成有增加，但是市場要擴大，走入國際市場，所以陳駿季也提到，農業、漁業成績都有突破，這要銷售出去才有辦法，台灣飼養的龍虎斑去年開始銷到日本，打入日本市場，今年可以銷售3噸的龍虎斑，這是一個很好的開始。

賴清德表示，龍虎斑的經濟價值很高，台灣的婚宴也常常吃到，這是高品質、高經濟價值的魚類，可以銷售去日本，這表示養殖漁業有有機會越做越大。另一個是到印度洋抓大目鮪魚，農業部去跟國際組織爭取更大的漁獲量配額，增加15%，是1724噸，讓遠洋漁民可以去抓，有更好的銷售成績，希望大家多鼓勵農業部。