北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院指北院「才1個月前後矛盾」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。記者陳正興／攝影
民眾黨前主席柯文哲。記者陳正興／攝影

民眾黨前主席柯文哲京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院11日將抗告書狀送至台灣高等法院。高院認為北院才隔1個月就「理由矛盾」，今撤銷原裁定，發回北院更裁。

高院合議庭由黎惠萍擔任受命法官，審判長為遲中慧，陪席法官陳昭筠。

高院認為，依北院審理計畫書記載，還有證人（含兼具共同被告身分者）尚未交互詰問，關於柯文哲部分，滅證、串證可能性是否降低、有無繼續羈押的必要性判斷，何以僅限於涉犯違反貪汙治罪條例部分，而不及於其涉犯公益侵占、背信等罪嫌？

另外，北院今年7月21日裁定時，以有部分證人尚待傳喚到庭，無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞為由，裁定柯文哲、應曉薇延長羈押，卻又於1個月後，在尚有諸多證人未交互詰問的情形下，認兩人滅證、串證的可行性與可能性已經大幅降低，高院認為前後矛盾、理由欠備。

北院裁定停止羈押並均命被兩人「不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為」，但高院認為本案事證繁雜，檢察官起訴的被告雖僅有11人，但偵查中所列同案的被告，甚至曾經傳喚、臚列於起訴書中，抑或於本案審理過程中已經傳喚，或尚待交互詰問的證人繁多，原裁定內容僅泛指「同案被告」、「證人」，有「範圍未明」疑慮。

高院認為有再予詳加界定，以便兩人明確知悉的必要。高院認為檢察官抗告指摘原裁定不當，非無理由，北院裁定既有未盡之處，因此撤銷原裁定，發回北院更裁確定。

此抗告案源於柯文哲被控貪汙收賄等罪，交保後轟台北地檢署「一年什麼都沒查到」，北檢不滿，抗告指仍有重要證人尚未調查完畢，柯文哲具保後，即與陳智菡陳宥丞有所接觸。北檢對柯文哲交保4大理由，包含柯文哲涉犯公益侵占罪仍有重要證人尚未調查完畢，柯具保後即和陳智菡、陳宥丞有所接觸，且對李文宗喊話，羈押禁見中持續授權特定人士使用其「本人名義」在社群帳號片面解讀法庭活動等。

