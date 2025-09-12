快訊

還說了什麼？美商務部長稱「將和台灣達重大協議」 再曝他國談判現況

U18世界盃／又苦戰⋯ 李楷棋9局敲再見安 中華隊險勝波多黎各

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨立院黨團幹部仍空缺 柯建銘：庖丁解牛、迎刃而解

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院今天進行黨團協商，立法院長韓國瑜主持，民進黨團總召柯建銘（中）出席。記者邱德祥／攝影
立法院今天進行黨團協商，立法院長韓國瑜主持，民進黨團總召柯建銘（中）出席。記者邱德祥／攝影

民進黨立院黨團幹部持續空缺，僅有總召柯建銘一人。柯建銘今天表示，一句話叫做庖丁解牛、迎刃而解，其他6位黨團幹部一定在開議前產生。

立法院今天召開朝野黨團協商，民進黨團仍有柯建銘和「看守幹部」吳思瑤、陳培瑜出席。吳思瑤表示，雖然8月底已經卸下職務，但因為有重要朝野協商，目前以看守幹事長身分協助黨團跟其他政黨溝通。

吳思瑤指出，事情最終會有解決方案，離會期開始還有一段時間，大家會持續努力，相信有志之士大有人在，最終會盼到最適任人選承擔。至於她是否在續任，事不過三，已經接任黨團幹事長三個會期，黨團比她資深、有能力的學長姊非常多，相信有人願意承擔。

幹部 柯建銘 吳思瑤 民進黨

延伸閱讀

【重磅快評】柯總召廢了清德宗御詔 大罷免責任別提了

大罷免後淪箭靶…地方為柯建銘抱不平 賴清德：要找戰犯就找我

「倚天劍出鞘要見血」 王世堅喊話：柯建銘該做決定了

邱議瑩：過去一年很辛苦 柯建銘聽不進不同意見

相關新聞

北檢抗告成功！柯文哲7千萬交保生變 高院指北院「才1個月前後矛盾」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被控貪汙等罪，9月8日以7千萬元交保，台北地檢署9日對柯、台北市議員應曉薇交保提抗告，台北地院11日將抗告書狀送至台灣高等法院。高院認為北院才隔1個月...

普發現金發放時間恐再延！ 卓榮泰10月3日立院報告預算案

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，朝野達共識決議9月19日開議，9月30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請行政院長...

民進黨立院黨團幹部仍空缺 柯建銘：庖丁解牛、迎刃而解

民進黨立院黨團幹部持續空缺，僅有總召柯建銘一人。柯建銘今天表示，一句話叫做庖丁解牛、迎刃而解，其他6位黨團幹部一定在開議...

曝要當新北最好選項獲柯文哲支持 黃國昌：國民黨要談再來談

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，日前7千萬交保，外界預料將牽動2026政治局勢。民眾黨主席黃國昌今透露，柯文哲對...

【重磅快評】陳其邁喊區域能源正義 是真心為市民還是轉移焦點？

高雄市長陳其邁近日提出「區域能源正義」的主張，乍聽之下充滿進步光環，發電的確不該集中在特定城市，汙染與風險也應公平分擔。...

四叉貓偏激言論嚇跑中間選民？ 綠營：民進黨要有應對機制

網紅四叉貓嘲諷民眾黨前黨主席柯文哲一事，掀起業配廠商切割、網紅抵制，甚至是台北市前議員呱吉也參一腳。綠營人士認為，網紅需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。