民進黨立院黨團幹部仍空缺 柯建銘：庖丁解牛、迎刃而解

民進黨立院黨團幹部持續空缺，僅有總召柯建銘一人。柯建銘今天表示，一句話叫做庖丁解牛、迎刃而解，其他6位黨團幹部一定在開議前產生。

立法院今天召開朝野黨團協商，民進黨團仍有柯建銘和「看守幹部」吳思瑤、陳培瑜出席。吳思瑤表示，雖然8月底已經卸下職務，但因為有重要朝野協商，目前以看守幹事長身分協助黨團跟其他政黨溝通。

吳思瑤指出，事情最終會有解決方案，離會期開始還有一段時間，大家會持續努力，相信有志之士大有人在，最終會盼到最適任人選承擔。至於她是否在續任，事不過三，已經接任黨團幹事長三個會期，黨團比她資深、有能力的學長姊非常多，相信有人願意承擔。

