曝要當新北最好選項獲柯文哲支持 黃國昌：國民黨要談再來談

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，日前7千萬交保，外界預料將牽動2026政治局勢。民眾黨主席黃國昌今透露，柯文哲對他想要成為新北最好選擇，全力支持跟鼓勵，也交代黨內有志要參選地方首長的人，要以此為目標。黃也說，民眾黨非鐵板一塊，如果有更好的人，「我們也很彈性。」

黃國昌今中午接受直播節目「品觀點」專訪，談到2026藍白模式，黃說，柯文哲對於他要讓自己成為新北最好的選擇，給予全力的支持跟鼓勵，柯也交代他說，其他民眾黨內有志於要參選地方首長的人，大家都要共同以「讓自己成為最好的選項」的目標來努力。

黃國昌也說，像民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠也好、民眾黨立院黨團副總召張啓楷也好，「主席也有交代我，要特別的勉勵他們，要努力，其實主席很清楚，就是不要先跟人家想說談什麼、要幹嘛，你先問你自己，做好準備沒有？該做的事情做了沒有？你有沒有辦法贏得更多選民對你的支持，這才是根本。」

「我們如果沒有實力，國民黨要跟我們談什麼？」黃國昌表示，要先讓自己想辦法增加實力，成為自己成為最好的選擇，未來要談再來談，「開大門走大路，看什麼樣的合作型態」，只要心裡面的念頭是正向的念頭，幫人民國家做事，能夠達成這個目標，也不是說鐵板一塊、非我不可。

黃國昌也強調，但如果最好的人是自己，「那我當然要堅持到底」，那如果有更好的人，民眾黨也可以跟人家合作，這是很彈性的，但無論如何想那麼多都沒有毫無意義，先讓自己成為最好的選擇，才是現在應該努力的事情。

