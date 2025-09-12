巴拉圭大使遞到任國書 總統盼共榮共好

總統賴清德今天接受巴拉圭新任駐台大使費拉迪加呈遞到任國書時表示，相信以其卓越才能，必能夠讓兩國間的合作與情誼，成為世界典範。費拉迪加則代表巴拉圭總統潘尼亞向賴總統表達，非常期待賴總統能在不遠的將來，到巴拉圭進行正式訪問。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安等人陪同下，接受巴拉圭共和國新任駐台特命全權大使費拉迪加（Darío Filártiga Ruiz Díaz，另譯：傅達耀）呈遞到任國書。

總統致詞時表示，誠摯歡迎費拉迪加來台履新，不僅獲得巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）委以重任，也獲得巴拉圭參議院跨黨派參議員的大力支持，充分展現出巴拉圭對兩國邦誼的重視，深信費拉迪加的到任將為兩國友好關係再創新局。

總統提到，費拉迪加曾任前總統卡提斯（HoracioCartes）的部長級政治顧問、3度陪同訪台，與台灣淵源深厚加上對區域情勢非常熟悉，相信以其卓越才能，必能讓兩國間的合作與情誼，成為世界典範。

總統說，台灣與巴拉圭就像地球兩端的民主燈塔，彼此遙望、互相輝映，兩國在民主價值、經濟合作、教育文化以及社會民生等領域，都有著深厚情誼與密切合作。教育方面，兩國共同創立「台灣－巴拉圭科技大學」，為巴拉圭培訓電機、資訊等專業人才，讓巴拉圭有更穩固的基礎以發展高科技產業。

經貿方面，總統表示，2018年台巴經濟合作協定生效以來，加速兩國貿易持續成長。目前台灣已成為巴拉圭豬肉、牛肉及芝麻的重要出口市場，創造兩國雙贏發展。另外，兩國共同推動台巴智慧科技園區、電動巴士先導計畫以及醫療資訊管理效能提升計畫，也大幅提升人民的生活品質，這些都是雙方長期努力不懈的合作成果。

總統再次恭喜費拉迪加榮任新職，也期盼為雙方的共榮共好帶來新動力，創造更多互利互惠的合作成果，繼續並肩而行，共同為世界的民主、和平與繁榮做出更多貢獻。

費拉迪加致詞表示，以最高誠意向賴總統呈遞到任國書，並藉此機會向賴總統轉達巴拉圭總統潘尼亞、前總統卡提斯的敬意與問候，潘尼亞期待賴總統未來到巴拉圭進行正式訪問。

費拉迪加說，巴拉圭政府對外政策力求與友邦強化雙邊關係，中華民國台灣與美國為首要的合作夥伴，共同因應各項重要挑戰。

費拉迪加表示，巴拉圭長久以來不斷呼籲國際社會承認中華民國台灣應有的國際地位，讓中華民國台灣有效參與所有的國際組織，此為巴拉圭政府的核心理念，這也應當成為所有信仰並且尊重自由民主及人權國家的共同目標，因為這些價值是維護人民尊嚴以及發展的基礎。

費拉迪加說，巴拉圭位處蓬勃發展的南方共同市場的中心，他期待進一步增加巴拉圭產品出口到台灣市場，更盼望未來在互惠合作的框架下，台灣企業可以到巴拉圭投資設廠。

費拉迪加重申，巴拉圭與潘尼亞對鞏固雙邊關係的承諾，以及繼續以堅定的信念與毅力支持台灣參與國際組織，齊心為兩國豐碩的現況努力，共同打造繁榮永續的國家，一同邁向充滿機會與共榮的明天。

