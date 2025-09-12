【重磅快評】陳其邁喊區域能源正義 是真心為市民還是轉移焦點？

高雄市長陳其邁近日提出「區域能源正義」的主張，乍聽之下充滿進步光環，發電的確不該集中在特定城市，汙染與風險也應公平分擔。然而，最近高雄接連爆發土地濫墾、違規開發的事件，市長除了口頭震怒及出事後重罰廠商，此時集中火力大談能源正義，不免令人懷疑，是真心為市民叫屈、為國家能源問題獻策，還是轉移治理責任焦點？

台電高雄興達電廠新2-2號燃氣機組測試發生爆炸，引發在地居民怒火。陳其邁受訪時反而強調的是能源的「區域正義」非常重要，各縣市要用的電應自行負責，並指出高雄有約30％電力送給外縣市，一旦造成環境衝擊甚至意外，卻全由高雄人來承擔，相當不公平。

確實，高雄長年是台灣能源生產的重鎮，煉油、鋼鐵、石化產業在這裡積累數十年的產值，也付出沉重的空汙與健康代價。當台灣面臨「能源轉型」的困境，陳市長以「正義」之名要求其他縣市分擔發電責任，似乎正氣凜然，但深究問題核心就沒表面說的那麼直觀。第一，台灣的能源基礎設施分布，本就難以平均調整。燃煤與燃氣電廠多集中在靠近工業基地與港口的南部，並非單靠市長一句話就能重劃版圖。第二，當市府提出這樣的口號，是否真正伴隨能源規劃藍圖，還是僅僅是一種「政治道德感」的展示？

何況，高雄接連爆發土地濫墾、違規開發的事件，尤其是美濃吉洋地區接連爆發盜採砂石遺留的巨大坑洞，網友甚至在Google高雄地圖上標出「美濃大峽谷」新地標，嘲諷意味十足。這些違法舉動，長期在市府眼皮底下進行，高雄市府事前的監管力道顯然不足。環境破壞若無法有效防堵，又如何奢談「正義」。人民自然會質疑，市長是在替高雄爭取合理分擔，還是在透過大敘事，掩蓋或轉移市政治理的缺失包？

「區域能源正義」有其討論空間，從分配角度來看，確實不該讓某些城市長期承受空汙之苦，而無法分享相應的經濟利益；能源設施的選址，也應該考量區域平衡，避免單一城市淪為犧牲區。然而，正義不是一張空白支票，它需要明確的配套，包括：整體能源的配比如何調整、電力要如何輸配、新設廠址能否符合環評等，絕對不是高舉能源正義大旗，實則故意製造相對剝奪感，挑起不同區域間的仇恨。

政治人物慣常使用各種冠冕堂皇的言詞，用以掩蓋施政上的缺失與矛盾。高雄近年的發展策略一方面追求轉型，主打智慧城市與低碳願景，另一方面仍難以擺脫工業體質與土地炒作的陰影。尤其當土地濫墾與能源議題並置，市府若只會對外塑造受害者形象，高喊「別讓高雄背負」，對內卻縱容環境破壞，這種「正義」無異就是雙重標準。

真正的能源正義，應該是跨世代、跨區域的共同承擔。北部享有較好的空氣品質，卻消耗了南部生產的電力；高雄市民世代忍受汙染，卻未必能分享到同等比重的發展果實。這些不平衡，確實需要重新審視。但市長若真心要替市民爭取，應提出具體可行的能源再分配方案，向中央爭取合理的調整，而不是把「正義」當成政治護身符。

