台灣國旗現巴西聖保羅州議會 林佳龍：台巴政經交流里程碑

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍12日於社群媒體發文透露，台灣與巴西在政務與經貿的交流出現進一步突破，透過聖保羅州議員迪尼斯（Gil Diniz）及州議會友台陣線的努力，讓我國「拉丁美洲拓銷團」首度進入州議會舉辦座談，吸引多位聖保羅州政要出席，現場不僅陳列台巴兩國國旗、播放國歌，會議並透過電視台全程直播，展現聖保羅州議會對台灣的堅定支持。

林佳龍回顧，7月中旬於巴西聖保羅州轉機時，迪尼斯州議員特別前往機場與他會面，讓他感受到巴西獨有的熱情與跨越2萬公里的溫暖。最近在迪尼斯及其所屬的州議會友台陣線的努力下，台灣與巴西在政務與經貿的交流上，更迎來進一步的突破。

林佳龍透露，駐巴西聖保羅辦事處處長朱怡靜近期難掩喜悅地與他分享，由經濟部國際貿易署及外貿協會籌組的「拉丁美洲拓銷團」，於8月訪問聖保羅州期間，首度進入州議會舉辦座談。該活動吸引10位州議員親自出席，另有70多位前州議員、聖保羅市議員及州議員助理參加，場面十分熱絡。

林佳龍指出，聖保羅州議會為表達對台灣的重視，不僅在活動現場陳列台灣與巴西國旗，並於座談會開始前莊嚴播放兩國國歌，會議過程更由州議會電視台全程直播，讓外界共同見證台巴交流的重要時刻。

林佳龍轉述，迪尼斯於座談會中重申，即使面對中國的強大壓力，州議會友台陣線成員的立場依舊堅定如一，願與崇尚民主自由的台灣並肩同行。他強調，聖保羅人民願與台灣加深合作，並承認台灣是一個獨立自主的國家。林佳龍表示，這段鏗鏘有力的發言，也贏得與會者熱烈掌聲，展現聖保羅州議會對台灣的堅定支持。

林佳龍指出，巴西是南美洲最大的國家，不論在人口或土地面積上皆名列全球前茅，建立並深化與巴西的合作關係，一直是台灣長期努力的方向。林佳龍強調，這次從聖保羅州的突破開始，不僅是台巴交流的里程碑，更奠定深化雙邊民主夥伴關係的基礎。

林佳龍並提到，貿訪團此行除造訪巴西外，也走訪哥倫比亞、秘魯及智利等國，積極與當地企業、政要及台商交流互動，展現台灣經貿實力，透過經濟外交與拉丁美洲國家攜手，共同搭起友誼與繁榮的橋樑。

