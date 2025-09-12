四叉貓偏激言論嚇跑中間選民？ 綠營：民進黨要有應對機制

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市前議員呱吉暴怒。圖／擷取自YouTube
台北市前議員呱吉暴怒。圖／擷取自YouTube

網紅四叉貓嘲諷民眾黨前黨主席柯文哲一事，掀起業配廠商切割、網紅抵制，甚至是台北市前議員呱吉也參一腳。綠營人士認為，網紅需要自身流量，有時可能會與政黨理念牴觸，認為合作要拿捏好，也不能全靠所謂友軍回應資訊，黨要有更有效的應對機制。

台北市前議員呱吉（邱威傑）昨晚在直播講到四叉貓事件，不料，網友留言酸，談論館長和四叉貓時的語氣和用字差異，看透呱吉了。呱吉見狀回應「這些網路上帶流量的人，沒有要改變支持者；如果你想贏的話，他們說服不了中間游離的那些人」但他激動時以一連串髒話和怒砸麥克風、摔帽子表達情緒，在社群不斷發酵。

綠營人士認為，針對四叉貓搜尋民眾黨主席黃國昌兒子國籍，其實引援的資料都是公開資訊，並非個資的狀況。但他也說到，政治工作是嚴肅並與生活切身相關的領域，所謂網紅KOL、直播主等，還是會需要有自己的聲量及流量。

他說，這時可能就會和政黨的政策，乃至於理念會有些衝突，「政黨和這類意見領袖合作就要特別注意。」尤其從歷經大罷免後外溢的效益，閩南狼等也有內鬨的問題，而選民原先不注意的環節也被放大檢視。

綠營人士以館長為例，館長也是東蹭西蹭，哪天政黨遭到背棄，「那支持就會瞬間變成笑話。」所以執政黨本身的合作程度要拿捏好核心的價值，更認為回應相關不實資訊，也要快狠準，而非全部倚賴戰狼或友軍，「應對的機制要建立起來，第一線的民代捍衛政策主張。」

呱吉 網紅 四叉貓

