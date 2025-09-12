普發現金發放時間恐再延！ 卓榮泰10月3日立院報告預算案

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，朝野達共識決議9月19日開議，9月30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，委員會召委選舉則在10月1日舉行，接著10月3日邀請卓榮泰報告攸關普發現金的特別預算案，等於普發現金恐又延後。

韓國瑜今天召集朝野黨團協商，首輪發言時，民進黨團總召柯建銘表示，建議立法院於9月19日開議，當天上午舉行審計長人事案公聽會，下午舉行全院委員會審查，9月23日邀請行政院長施政報告、9月30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請卓揆報告韌性特別預算。韓國瑜聽完稱讚柯「家有一老，如有一寶」，議程都幫大家想好了；柯還笑回「是迎刃而解」。

國民黨團書記長羅智強在協商一開場表示，「恭喜總召戰勝主席」，意指恭喜柯建銘總召位子未被換掉，並贊同9月19日開議，還提到由於韓國瑜將於9月25日至29日赴日本訪問，同意9月30日進行審計長人事同意權案投票，但希望10月3日再邀請行政院長施政報告。

民眾黨團總召黃國昌對於開議日、審計長人事同意權案投票日期都認同，但由於民進黨團對民眾黨團刑事訴訟法、公投法修正案提出復議案，要求開議第一天就要處理復議案。

朝野協商氣氛融洽，韓國瑜最後裁示，立法院於9月19日開議，當天院會報告事項處理完後，同日改開全院委員會進行審計長人事同意權案，上午公聽會、下午審查會，9月30日上午進行審計長人事同意權案投票表決，下午邀請卓揆進行施政報告並備質詢，10月3日邀請卓揆報告韌性特別預算案，而立法院召委選舉將於10月1日登場。

由於立法院召委選舉10月1日登場，比預期中晚，據立法院人士分析，立法院財政委員會最快10月8日、9日排案審查，接著進入朝野協商第二輪提案大約二周，最快在10月23日立法院三讀過關，再加上財政部需要三周行政作業時間，普發現金發放時間恐又延到11月中左右。

商品推薦