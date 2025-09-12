快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金發放時間恐再延！ 卓榮泰10月3日立院報告預算案

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰。記者林澔一／攝影

立法院韓國瑜今天召集朝野協商，朝野達共識決議9月19日開議，9月30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請行政院長卓榮泰進行施政報告，委員會召委選舉則在10月1日舉行，接著10月3日邀請卓榮泰報告攸關普發現金的特別預算案，等於普發現金恐又延後。

韓國瑜今天召集朝野黨團協商，首輪發言時，民進黨團總召柯建銘表示，建議立法院於9月19日開議，當天上午舉行審計長人事案公聽會，下午舉行全院委員會審查，9月23日邀請行政院長施政報告、9月30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請卓揆報告韌性特別預算。韓國瑜聽完稱讚柯「家有一老，如有一寶」，議程都幫大家想好了；柯還笑回「是迎刃而解」。

國民黨團書記長羅智強在協商一開場表示，「恭喜總召戰勝主席」，意指恭喜柯建銘總召位子未被換掉，並贊同9月19日開議，還提到由於韓國瑜將於9月25日至29日赴日本訪問，同意9月30日進行審計長人事同意權案投票，但希望10月3日再邀請行政院長施政報告。

民眾黨團總召黃國昌對於開議日、審計長人事同意權案投票日期都認同，但由於民進黨團對民眾黨團刑事訴訟法、公投法修正案提出復議案，要求開議第一天就要處理復議案。

朝野協商氣氛融洽，韓國瑜最後裁示，立法院於9月19日開議，當天院會報告事項處理完後，同日改開全院委員會進行審計長人事同意權案，上午公聽會、下午審查會，9月30日上午進行審計長人事同意權案投票表決，下午邀請卓揆進行施政報告並備質詢，10月3日邀請卓揆報告韌性特別預算案，而立法院召委選舉將於10月1日登場。

由於立法院召委選舉10月1日登場，比預期中晚，據立法院人士分析，立法院財政委員會最快10月8日、9日排案審查，接著進入朝野協商第二輪提案大約二周，最快在10月23日立法院三讀過關，再加上財政部需要三周行政作業時間，普發現金發放時間恐又延到11月中左右。

韓國瑜 立法院 朝野協商

延伸閱讀

立法院新會期9月19日開議 9月30日邀卓榮泰施政報告

影／卓榮泰邀地方首長協商財劃法 盧秀燕：會親自出席

政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

影／財劃法爭議 卓榮泰將邀22縣市首長開會：解鈴還須繫鈴人

相關新聞

普發現金發放時間恐再延！ 卓榮泰10月3日立院報告預算案

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，朝野達共識決議9月19日開議，9月30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請行政院長...

四叉貓偏激言論嚇跑中間選民？ 綠營：民進黨要有應對機制

網紅四叉貓嘲諷民眾黨前黨主席柯文哲一事，掀起業配廠商切割、網紅抵制，甚至是台北市前議員呱吉也參一腳。綠營人士認為，網紅需...

邱建富控遭「假民調」邊緣化 民進黨彰化黨部：民調不會打手機

前彰化市長邱建富爭取黨內提名參選下屆彰化縣長選舉，他今出面指控最近自己與支持者接到類似詐騙集團的民調電話，內容將他排除在...

美稱將與台達成重大協議 羅智強諷賴清德成7跪總統

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。國民黨立院黨團書記長羅智強今接受節目專訪批，賴清德總統談判是未...

美商務部長稱將與台達成重大協議 政院：待總結性會商

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。對此行政院經貿談判辦公室表示，台美關稅談判持續進行中，尚待美方安排總結性會商。經貿辦重申，我方爭取更合理的稅率以及232關稅優惠待遇，若有進度將適時向各界說明。

盧特尼克稱與台將達重大協議 經貿辦：尚待總結性會商

美國商務部長盧特尼克11日預測，美國即將與台灣達成大型貿易協議，與瑞士和印度最終也可望達成協議，並透露南韓尚未正式簽署已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。