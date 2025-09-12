邱建富控遭「假民調」邊緣化 民進黨彰化黨部：民調不會打手機

前彰化市長邱建富爭取黨內提名參選下屆彰化縣長選舉，他今出面指控最近自己與支持者接到類似詐騙集團的民調電話，內容將他排除在外，認為已影響到他爭取提名的權力，今天到彰化縣警察局報案；對此民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞指出，黨內程序還沒走到民調階段，懷疑是有人見縫插針，要打擊民進黨。

民進黨下屆彰化縣長提名不辦初選，目前已知的現任正國會立委黃秀芳、親新潮流立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富四名參選人，黨內若協調不成，則採取民調方式做為評估、參考，再由主席徵召。

邱建富指出，從9月1日起他與多名支持者陸續接獲市話「047517╳╳╳」來電，對方自稱是中部某協會進行彰化縣長民調，名單中僅有陳素月、黃秀芳及林世賢，卻完全沒有提及他本人，當反問「為何沒有邱建富？」時，電話另一端竟回應「邱建富沒有要選了」。

邱建富說自己昨天也也接到同樣來電，他表態「一定會參選」，對方卻斷然回覆「邱建富一定不會參選」。他痛批「實在離譜」，也質疑一般民調作業多以「市話」為主，但這次卻幾乎全打到「手機號碼」，且一般民調時間為晚上，提問前都會先確認設籍身分等，這些可疑民調電話都違反常態。

邱建富強調，這樣的假民調已非正常競爭，有不明勢力刻意介入，將他邊緣化，企圖透過詐騙手法影響黨內初選，呼籲有關單位全面追查，他也強調自己深耕多年，準備參選縣長超過10年，會極力爭取到底。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，本月10日民進黨才開選對會第一次會議，確認全代會通過的提名方式等，接下來細節都還沒討論，也還沒有其他程序，他強調，民進黨民調不會打手機，所以很明顯不是黨部或中央黨部做的民調。

楊富鈞表示，黨工也有接到類似民調電話，但提問內容沒特別排除誰，也許題目因人設置，回撥電話卻是節費電話電話找不到人，他高度懷疑是有心人士炒作這件事，讓民進黨內亂。 前彰化市長邱建富（右三）爭取黨內提名參選下屆彰化縣長選舉，他今出面指控最近自己與支持者接到類似詐騙集團的民調電話。記者林敬家／攝影 前彰化市長邱建富爭取黨內提名參選下屆彰化縣長選舉，他今出面指控最近自己與支持者接到類似詐騙集團的民調電話。記者林敬家／攝影

