快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

美稱將與台達成重大協議 羅智強諷賴清德成7跪總統

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。國民黨立院黨團書記長羅智強今接受節目專訪批，賴清德總統談判是未談先跪，從未見過先讓國防預算、先跪阿拉斯加天然氣、台積電先送再說、匯率先讓再說，結果換來的是20+N%的關稅，賴變成下跪代表、7跪總統。

羅智強今接受廣播節目專訪，他提到這次美國對等關稅情勢很嚴峻，過去以自身在總統府服務經驗來看，賴總統是草包式談判，是未談先跪，還不能疑美。他從未見過先讓國防預算、先跪阿拉斯加天然氣、台積電先送再說、匯率先讓再說，結果換來的是20+N%的關稅，比日韓都高，美國總統川普個性就是為美國利益，最後賴變成下跪代表、7跪總統。

羅智強指出，這也是為何賴清德開始磨刀霍霍要戰，因為他拿不出任何說法面對美國對等關稅，他就是跪字訣的總統，出賣台灣，把台灣掏空怎麼轉移大家對他的不滿，只有砍在野黨，把焦點轉到在野黨及抗中保台，把過錯推給在野黨。

「少來作夢，台灣人民也是看破你的手腳。」羅智強也嗆賴清德，這次被罷免的立委已經跟賴勢不兩立，也看穿賴是中華民國有史以來最爛的總統，這次大罷免大家團結挺身反惡霸完封賴清德，他感到驕傲，所以起心動念參選黨主席，絕對不要砲口對內，打國民黨沒意義，把國民黨打爛只會讓賴清德更開心。

美國 賴清德 羅智強

延伸閱讀

賴清德總統：對等、尊嚴 願意跟中國交流、合作促進和平共榮

回賴清德「屠刀說」 羅智強：從頭到尾擺爛 靠朝野對立穩住自己

賴清德指財劃法修法鑄大錯因藍營地方包圍中央？蔣萬安反擊了

三軍士官開學典禮 賴清德：台海和平是世界安定的元素

相關新聞

普發現金發放時間恐再延！ 卓榮泰10月3日立院報告預算案

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，朝野達共識決議9月19日開議，9月30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請行政院長...

財劃法爭議延燒卓揆邀商討 張麗善：離島分配不應成為難題

財政收支劃分法爭議不斷，行政院長卓榮泰明邀請全台縣市首長開會，商討解決統籌分配稅款與補助款問題，雲林縣長張麗善將親自出席...

四叉貓偏激言論嚇跑中間選民？ 綠營：民進黨要有應對機制

網紅四叉貓嘲諷民眾黨前黨主席柯文哲一事，掀起業配廠商切割、網紅抵制，甚至是台北市前議員呱吉也參一腳。綠營人士認為，網紅需...

邱建富控遭「假民調」邊緣化 民進黨彰化黨部：民調不會打手機

前彰化市長邱建富爭取黨內提名參選下屆彰化縣長選舉，他今出面指控最近自己與支持者接到類似詐騙集團的民調電話，內容將他排除在...

美稱將與台達成重大協議 羅智強諷賴清德成7跪總統

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。國民黨立院黨團書記長羅智強今接受節目專訪批，賴清德總統談判是未...

美商務部長稱將與台達成重大協議 政院：待總結性會商

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。對此行政院經貿談判辦公室表示，台美關稅談判持續進行中，尚待美方安排總結性會商。經貿辦重申，我方爭取更合理的稅率以及232關稅優惠待遇，若有進度將適時向各界說明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。