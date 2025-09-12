美稱將與台達成重大協議 羅智強諷賴清德成7跪總統

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。國民黨立院黨團書記長羅智強今接受節目專訪批，賴清德總統談判是未談先跪，從未見過先讓國防預算、先跪阿拉斯加天然氣、台積電先送再說、匯率先讓再說，結果換來的是20+N%的關稅，賴變成下跪代表、7跪總統。

羅智強今接受廣播節目專訪，他提到這次美國對等關稅情勢很嚴峻，過去以自身在總統府服務經驗來看，賴總統是草包式談判，是未談先跪，還不能疑美。他從未見過先讓國防預算、先跪阿拉斯加天然氣、台積電先送再說、匯率先讓再說，結果換來的是20+N%的關稅，比日韓都高，美國總統川普個性就是為美國利益，最後賴變成下跪代表、7跪總統。

羅智強指出，這也是為何賴清德開始磨刀霍霍要戰，因為他拿不出任何說法面對美國對等關稅，他就是跪字訣的總統，出賣台灣，把台灣掏空怎麼轉移大家對他的不滿，只有砍在野黨，把焦點轉到在野黨及抗中保台，把過錯推給在野黨。

「少來作夢，台灣人民也是看破你的手腳。」羅智強也嗆賴清德，這次被罷免的立委已經跟賴勢不兩立，也看穿賴是中華民國有史以來最爛的總統，這次大罷免大家團結挺身反惡霸完封賴清德，他感到驕傲，所以起心動念參選黨主席，絕對不要砲口對內，打國民黨沒意義，把國民黨打爛只會讓賴清德更開心。

