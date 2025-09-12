被勸進選黨主席選舉 傅崐萁：讓子彈飛吧！會好好思考

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者陳正興／攝影

國民黨主席選舉下周開始領表，國民黨立院黨團總召傅崐萁也傳出有意參選。傅崐萁今天在立法院受訪表示，很多朋友勸進他參選，他這幾天會好好思考，還指黨內非常多優秀同志參選，「讓子彈飛吧！」他基本上還是以立法院黨團為首要任務。

傅崐萁今天在立法院受訪指出，很多朋友勸進他參選，「我從一開始到現在都沒有這個想法」，但基本上還是以立法院黨團為首要任務。畢竟國會是所有國家最大的事情，國民黨唯有守住立法院，才能顧到2300萬人國民權益，此時此刻國民黨的工作已經非常忙碌，「這幾天我們會好好的來思考」。

對於外界質疑傅崐萁恐無參選資格？傅崐萁說，對他來說這事不是很重要，「因為我都還沒想要參選」，謝謝大家關心與鼓勵。畢竟願意出來承擔都是好事，尤其國民黨現在家徒四壁，國民黨主席朱立倫這4年來承擔非常多，「我相信他的積蓄都花光了」，在這種情況下，誰要來承擔重責大任，都予以祝福，希望國民黨內部選舉是良性競爭。

媒體詢問，傅崐萁指好好思考是表示還沒排除選主席嗎？傅崐萁回應「讓子彈飛吧！」這麼多優秀同志都站出來，國民黨團書記長羅智強非常優秀表態參選，台北市前市長郝龍斌擔任過兩任首都市長，也當過副主席，經驗豐富；孫文學校總校長張亞中對國父思想有卓越看法；前立委鄭麗文在炮火上非常勇猛，「這些人都是一時之選」。

傅崐萁認為，只要能成功讓政黨可以輪替，「成功不必在我，但成功一定有我」，大家團結在一起。誰當黨主席都是苦差事，要有很大勇氣與時間，朱立倫「有功沒賞，打破自己賠」，未來願意承擔的人要有相當勇氣，也要給宣布參選的人鼓勵。

傅崐萁 國民黨

延伸閱讀

傅崐萁參選黨主席資格不符？ 鄭麗文：一切照制度規定

拚黨主席輸傅崐萁改趙少康上陣？ 郝龍斌：我倆定有一人參選

極高意願選藍黨魁？傅崐萁：很多人勸進

退警總會500人力挺花蓮旅遊 勸進傅崐萁參選黨主席

相關新聞

美商務部長稱與台將達重大協議 經貿辦：尚待總結性會商

美國商務部長盧特尼克接受訪問時表示「將和台灣達成重要協議」，行政院經貿談判辦公室表示，台美關稅談判持續進行中，尚待美方安...

談四叉貓遭網友酸「看透了」 呱吉暴怒砸麥、摔帽

網紅四叉貓嘲諷民眾黨前黨主席柯文哲「關了1年見不到他爸最後一面，嘻嘻」。引起熱議，更有品牌發聲不再合作。台北市前議員呱吉...

被勸進選黨主席選舉 傅崐萁：讓子彈飛吧！會好好思考

國民黨主席選舉下周開始領表，國民黨立院黨團總召傅崐萁也傳出有意參選。傅崐萁今天在立法院受訪表示，很多朋友勸進他參選，他這...

傅崐萁參選黨主席資格不符？ 鄭麗文：一切照制度規定

國民黨立院黨團總召傅崐萁傳出有意參選黨主席，不過因曾遭開除黨籍而不符資格。已經表態參選的前立委鄭麗文說，所有的提名、選舉...

盧特尼克稱與台將達重大協議 經貿辦：尚待總結性會商

美國商務部長盧特尼克11日預測，美國即將與台灣達成大型貿易協議，與瑞士和印度最終也可望達成協議，並透露南韓尚未正式簽署已...

呱吉被酸飆粗話動怒！左打四叉貓愛肉搜 右批陳沂沒資格抵制

對於網紅陳沂號召抵制四叉貓的合作商品，有廠商更因此終止合作一事，呱吉則認為，廠商憂心政治風險可以理解，但對陳沂的作法頗有意見，表示：「陳沂憑什麼出來講這些？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。