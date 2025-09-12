被勸進選黨主席選舉 傅崐萁：讓子彈飛吧！會好好思考

國民黨主席選舉下周開始領表，國民黨立院黨團總召傅崐萁也傳出有意參選。傅崐萁今天在立法院受訪表示，很多朋友勸進他參選，他這幾天會好好思考，還指黨內非常多優秀同志參選，「讓子彈飛吧！」他基本上還是以立法院黨團為首要任務。

傅崐萁今天在立法院受訪指出，很多朋友勸進他參選，「我從一開始到現在都沒有這個想法」，但基本上還是以立法院黨團為首要任務。畢竟國會是所有國家最大的事情，國民黨唯有守住立法院，才能顧到2300萬人國民權益，此時此刻國民黨的工作已經非常忙碌，「這幾天我們會好好的來思考」。

對於外界質疑傅崐萁恐無參選資格？傅崐萁說，對他來說這事不是很重要，「因為我都還沒想要參選」，謝謝大家關心與鼓勵。畢竟願意出來承擔都是好事，尤其國民黨現在家徒四壁，國民黨主席朱立倫這4年來承擔非常多，「我相信他的積蓄都花光了」，在這種情況下，誰要來承擔重責大任，都予以祝福，希望國民黨內部選舉是良性競爭。

媒體詢問，傅崐萁指好好思考是表示還沒排除選主席嗎？傅崐萁回應「讓子彈飛吧！」這麼多優秀同志都站出來，國民黨團書記長羅智強非常優秀表態參選，台北市前市長郝龍斌擔任過兩任首都市長，也當過副主席，經驗豐富；孫文學校總校長張亞中對國父思想有卓越看法；前立委鄭麗文在炮火上非常勇猛，「這些人都是一時之選」。

傅崐萁認為，只要能成功讓政黨可以輪替，「成功不必在我，但成功一定有我」，大家團結在一起。誰當黨主席都是苦差事，要有很大勇氣與時間，朱立倫「有功沒賞，打破自己賠」，未來願意承擔的人要有相當勇氣，也要給宣布參選的人鼓勵。

