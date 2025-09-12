傅崐萁參選黨主席資格不符？ 鄭麗文：一切照制度規定

國民黨立院黨團總召傅崐萁傳出有意參選黨主席，不過因曾遭開除黨籍而不符資格。已經表態參選的前立委鄭麗文說，所有的提名、選舉都必須有公平公開的制度「既然怎麼規定，就按照制度」。鄭麗文並說，「藍白合」是非常重要，使命必達的任務，一定要開誠佈公，不能給民進黨見縫插針的機會。

鄭麗文參選國民黨主席的請益之旅第三站，來到願景工程基金會拜會行政院前院長陳冲。對於立院黨團總召傅崐萁打算參選黨主席，但因曾造開除黨籍而不符資格。鄭麗文說，國民黨是泱泱大黨，一切都要尊重制度，所有的提名、黨內選舉都必須有公平公開的制度「既然怎麼規定，就按照制度」。

鄭麗文說，黨內同志有志於參加黨主席選舉，這表示大家對黨有期待、有很高向心力，至不管傅崐萁或郝龍斌，最後做甚麼樣的決定，都應該尊重。

另一方面，民眾黨前主席柯文哲交保後，民眾黨聲勢再看漲，對藍白合作可能爭取有更多籌碼。鄭麗文說，823大罷免後，或許大家覺得在野的力量一片大好，但反而應該如履薄冰、步步為營。

她指出，「藍白合」是非常重要，使命必達的任務，一定要開誠佈公，要有誠信。一定要有公平公開的制度，未來黨內總統提名不能私相授受，藍白合也要有公平的機制，才能心服口服。

她強調，柯文哲本來就有很高政治能量，是很多小草心中的領導人人選，重要的是過程中不要讓民進黨有見縫插針、破壞團結、刻意製造矛盾的機會。鄭麗文說，開誠布公很重要，很多事情直接溝通不要有誤會，藍白合也是如此。

商品推薦