快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

破天荒！高院裁定撤押陳怡君：檢有蒐證義務 院不應以串證羈押

立法院新會期9月19日開議 9月30日邀卓榮泰施政報告

中央社／ 台北12日電

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野黨團同意第11屆第4會期於9月19日開議，9月30日上午進行審計長人事同意權案投票，下午邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢；另外，10月3日邀卓榮泰報告「韌性特別預算案」編制經過並備詢。

韓國瑜上午召集黨團協商，研商第11屆第4會期開議日、審計長人事同意權案相關事宜。

經過約1小時協商後，韓國瑜表示，協商結論包括，各黨團同意9月19日舉行第4會期第1次會議，報告事項僅列議事錄、因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案、各委員會召委選舉時間地點表。

韓國瑜說，9月19日報告事項處理完畢後，同日改開全院委員會，進行審計長人事同意權案審查，上午10時30分舉行公聽會，各黨團推派學者專家代表5名參加；下午3時召開全院委員會進行審查。

韓國瑜表示，9月30日舉行第2次院會，上午報告事項後，先處理復議案3案，並進行審計長人事同意權案記名投票表決；下午邀行政院長率各部會首長列席施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，由各黨團推派1位質詢。

韓國瑜說，10月3日舉行第3次院會，邀行政院長、主計長、財政部長、經濟部長及相關部會首長列席報告「韌性特別預算案」編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

韓國瑜表示，各委員會召委選舉定於10月1日舉行，為利已付委的國家通訊傳播委員會委員同意權案順利進行，各黨團有關通傳會委員被提名人的書面意見問題，請於9月17日下午5時前送交通委員會彙整。

另外，立法院今年三讀通過「警察人員人事條例」，行政院認為增加政府支出，違反憲法權力分立跟責任政治，8月22日已向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭為審理該案，請立法院提供書面意見及相關資料。

經協商後，韓國瑜說，各黨團同意由國民黨團、民眾黨團推派委員代表、委任律師及相關學者提出說明，以及後續出庭參與訴訟等事宜。

韓國瑜 行政院 憲法法庭

延伸閱讀

影／卓榮泰邀地方首長協商財劃法 盧秀燕：會親自出席

政院拍板！卓榮泰稱「公布1個月內普發現金」 5大領取方式曝光

影／財劃法爭議 卓榮泰將邀22縣市首長開會：解鈴還須繫鈴人

閣揆邀會議卻稱縣市為「繫鈴人」 許淑華遺憾卓榮泰如同背後捅刀

相關新聞

普發現金發放時間恐再延！ 卓榮泰10月3日立院報告預算案

立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，朝野達共識決議9月19日開議，9月30日上午行使審計長人事同意權案投票，下午邀請行政院長...

四叉貓偏激言論嚇跑中間選民？ 綠營：民進黨要有應對機制

網紅四叉貓嘲諷民眾黨前黨主席柯文哲一事，掀起業配廠商切割、網紅抵制，甚至是台北市前議員呱吉也參一腳。綠營人士認為，網紅需...

邱建富控遭「假民調」邊緣化 民進黨彰化黨部：民調不會打手機

前彰化市長邱建富爭取黨內提名參選下屆彰化縣長選舉，他今出面指控最近自己與支持者接到類似詐騙集團的民調電話，內容將他排除在...

美稱將與台達成重大協議 羅智強諷賴清德成7跪總統

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。國民黨立院黨團書記長羅智強今接受節目專訪批，賴清德總統談判是未...

美商務部長稱將與台達成重大協議 政院：待總結性會商

美國商務部長盧特尼克11日說，美國即將與台灣達成重大協議。對此行政院經貿談判辦公室表示，台美關稅談判持續進行中，尚待美方安排總結性會商。經貿辦重申，我方爭取更合理的稅率以及232關稅優惠待遇，若有進度將適時向各界說明。

盧特尼克稱與台將達重大協議 經貿辦：尚待總結性會商

美國商務部長盧特尼克11日預測，美國即將與台灣達成大型貿易協議，與瑞士和印度最終也可望達成協議，並透露南韓尚未正式簽署已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。