立法院新會期9月19日開議 9月30日邀卓榮泰施政報告

立法院長韓國瑜今天召集黨團協商，朝野黨團同意第11屆第4會期於9月19日開議，9月30日上午進行審計長人事同意權案投票，下午邀行政院長卓榮泰施政報告並備詢；另外，10月3日邀卓榮泰報告「韌性特別預算案」編制經過並備詢。

韓國瑜上午召集黨團協商，研商第11屆第4會期開議日、審計長人事同意權案相關事宜。

經過約1小時協商後，韓國瑜表示，協商結論包括，各黨團同意9月19日舉行第4會期第1次會議，報告事項僅列議事錄、因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案、各委員會召委選舉時間地點表。

韓國瑜說，9月19日報告事項處理完畢後，同日改開全院委員會，進行審計長人事同意權案審查，上午10時30分舉行公聽會，各黨團推派學者專家代表5名參加；下午3時召開全院委員會進行審查。

韓國瑜表示，9月30日舉行第2次院會，上午報告事項後，先處理復議案3案，並進行審計長人事同意權案記名投票表決；下午邀行政院長率各部會首長列席施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，由各黨團推派1位質詢。

韓國瑜說，10月3日舉行第3次院會，邀行政院長、主計長、財政部長、經濟部長及相關部會首長列席報告「韌性特別預算案」編制經過並備質詢，詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

韓國瑜表示，各委員會召委選舉定於10月1日舉行，為利已付委的國家通訊傳播委員會委員同意權案順利進行，各黨團有關通傳會委員被提名人的書面意見問題，請於9月17日下午5時前送交通委員會彙整。

另外，立法院今年三讀通過「警察人員人事條例」，行政院認為增加政府支出，違反憲法權力分立跟責任政治，8月22日已向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭為審理該案，請立法院提供書面意見及相關資料。

經協商後，韓國瑜說，各黨團同意由國民黨團、民眾黨團推派委員代表、委任律師及相關學者提出說明，以及後續出庭參與訴訟等事宜。

