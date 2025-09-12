促台星交流 駐星代表：虛擬數位與實體官邸雙軌並進

快訊

中央社／ 新加坡12日專電

為深化台灣與新加坡各領域關係，駐新加坡代表童振源表示，代表處同步推動「虛擬數位平台」與「實體官邸平台」，形成相輔相成的交流網絡，讓台星互動更即時、更立體。

童振源在臉書發文表示，駐新加坡代表處在2023年5月底，成立「TW-SG Economy and Business群組」，每日推送商機新聞，協助台商即時掌握台星產業脈動；同年10月再推出「Taiwan Semiconductor Reports群組」，每2個月發布英文「台灣及全球半導體供應鏈報告」。今年9月與台灣科技外交全球聯盟發表首份英文「台灣與全球人工智慧報告」，建立台星及國際間的對話平台。

去年7月，駐星代表處啟動「iTaiwanFruit群組」，提供在新加坡市場購買台灣水果的資訊。今年7月升級為「iTaiwanFruit+Food群組」，產品自水果拓展至蔬菜、水產與加工食品，並引入供應商成為推廣台灣食品的重要數位平台。

童振源指出，文化交流是深化台星情誼的重要環節。去年8月，代表處成立「iTaiwanCulture群組」，持續推送在新加坡舉辦的台灣演唱會、藝文展覽、 表演藝術、電影及文學活動等資訊。

童振源表示，若說虛擬平台是即時互動的「雲端橋梁」，實體官邸便是凝聚人心的「現場舞台」。自前年5月以來，官邸逐步轉型為全方位交流中心。僅在過去1年，便舉辦近300場活動，接待超過4000位來賓，涵蓋產業、學術、文化與餐飲等面向。官邸逐漸成為融合商機、知識、美食與藝術的「四合一」平台，展現台灣的軟實力。

童振源指出，過去4年，台灣投資新加坡的金額占對東南亞總投資約2/3，新加坡正是台灣企業進軍東南亞的重要樞紐。每逢台灣廠商來星參展，代表處皆盡可能安排官邸餐敘，並邀請新加坡商會與業界人士共襄盛舉、促成互信交流與人脈連結，協助許多台灣企業拓展市場。

駐星代表處自去年5月起，協助新加坡台北工商協會於官邸舉辦「大師午餐會談」，邀請新加坡重量級企業家分享發展策略、科技創新、永續經營與領導智慧。童振源表示，這些對談啟發新思維也促進跨界合作，使官邸成為經商智慧與商機交流的重要平台。

童振源表示，「虛擬數位平台」與「實體官邸平台」雙軌並進正是深化台星關係的全新策略，不僅使台星交流更緊密，也為未來注入更多溫度與廣度。

官邸 新加坡 童振源

